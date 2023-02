Il Var frena la Ternana, solo pari col Parma

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakitè, Sorensen, Martella (35’st Capanni); Ghiringhelli (1’st Defendi), Cassata, Di Tacchio, Corrado (26’st Mantovani); Falletti (35’st Coulibaly M.), Palumbo; Favilli (37’pt Partipilo). A disp.: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Paghera, Proietti, Donnarumma. All.: Andreazzoli.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Balogh, Osorio, Valenti (1’st Zagaritis); Bernabè (43’st Hainaut), Estevez; Zanimacchia (36’st Bonny), Sohm (1’st Inglese), Benedyczak (25’st Juric); Vasquez. (Chichizola, Corvi, Charpentier, Cobbaut, Coulibaly W., Circati, Man). All.: Pecchia.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia.

Marcatori: 4’pt Palumbo, 36’pt Bernabè.

Ammoniti: Diakité, Valenti, Zanimacchia, Defendi. Spettatori: 4.229 (1.723 abbonati e 198 ospiti). Incasso 32.994 euro.

di Augusto Austeri

Le fere e il Parma restano insieme. Partita interessante, con la Ternana che avrebbe meritato di più e che recrimina sui motivi dell’annullamento di un gol dopo consulto-Var. Sono out Agazzi, Bogdan e Capuano. C’è Falletti dall’inizio, panchina per Partipilo. Nel Parma non c’è Ansaldi. Pecchia opta per un modulo abbastanza "elastico" dal centrocampo in su e Vasquez punta avanzata. Minuto di silenzio per le vittime del terremoto di Siria e Turchia. In Curva Nord appare uno striscione di contestazione per Stefano Bandecchi. Curiosità: in tribuna c’è l’ex presidente rossoverde Simone Longarini, con i figli grandi fan di Buffon. Le fere passano al primo affondo: Buffon salva su Ghiringhelli, ma deve arrendersi sul successivo pregevole sinistro di Palumbo (servito da Cassata). Gli ospiti producono due pericoli per Iannarilli, che nulla potrebbe sulla conclusione di poco a lato targata Zanimacchia e che è decisivo sul colpo di testa di Benedyczak. La Ternana perde pezzi, anche in vista del derby: si infortunano Corrado e Favilli, ammonizione per il diffidato Diakité. Il Parma fa 1-1 con un sinistro da venti metri di Bernabè, reso velenoso da una deviazione. Ma la Ternana c’è: gol annullato a Palumbo per fuorigioco di Falletti autore del grande assist di tacco. Nel recupero Buffon dice no a Partipilo e Cassata. Altro gol cancellato per le fere a inizio ripresa, di Partipilo, dopo consulto dell’arbitro al Var ("mani" di Palumbo in avvio di azione). Vasquez ci prova un minuto dopo, trovando la pronta deviazione di Iannarilli, che prima del quarto d’ora sarà bravo anche su Zanimacchia. Buffon è attento su Diakité e Partipilo, mentre su una di Palumbo è decisiva l’opposizione di Del Prato.