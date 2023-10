Il turno. La Torres col Pontedera. C’è Lucchese-Pescara

Otto gare in programma domani, due invece in agenda lunedì, sotto i riflettori. La capolista Torres (22 punti) scenderà in campo in casa, domani alle 14, contro il Pontedera (9) e proverà ad allungare ancora di più sulle inseguitrici. Il Cesena (19) sarà impegnato in trasferta contro il Pineto (11), mentre tra i match più interessanti della giornata c’è Lucchese (12)-Pescara (13). La Carrarese (16), quarta in graduatoria, sarà di scena nel posticipo di lunedì, in trasferta, sul campo del Sestri Levante che nell’ultimo turno ha inchiodato il Cesena sul pareggio (2-2). L’altro posticipo è Arezzo-Spal, sempre lunedì. La Recanatese (13), prossimo avversario dei biancorossi, ancora in trasferta, giovedì nel turno infrasettimanale, sarà di scena, fuori casa, sul campo della Vis Pesaro (6 punti). Per il Gubbio (12 punti), sfida interna, domani, contro l’Olbia (8 punti).