Il Trestina sceglie Francesco Farsi "Grande entusiasmo"

TRESTINA - Cosa vuoi di più che una cena di San Valentino con il ds Santino? Probabilmente niente se sei Francesco Farsi. L’ex tecnico di Ventinella, Cannara e Lama, nella prima parte di questa stagione in Eccellenza marchigiana al Fabriano Cerreto, si accomoda sulla panchina del Trestina. Accordo raggiunto con il presidente Leonardo Bambini, il vice Valerio Galizi e il direttore sportivo Sante Podrini, poi cena con il ds, proprio la sera di San Valentino, e via al nuovo corso, fra tavoli imbanditi di palloncini a forma di cuore e candele accese. "Il nostro non era apparecchiato a festa – sorride subito Farsi – anche perché non c’è da festeggiare ma da mettersi subito al lavoro. Da parte mia – continua il nuovo tecnico – posso solo dire che allenare in una società come il Trestina è un onore. Sinceramente era la chiamata in cui speravo". Farsi torna ad allenare in serie D dopo lo storico decimo posto sulla panchina del Cannara. "Il passato conta ma fino ad un certo punto. Bisogna guardare mai come questo caso al presente". Il presente si chiama Orvietana, di scena domenica al Casini in un derby fondamentale per il Trestina che dovrà rinunciare agli squalificati Di Nolfo e Grea. "Non vedo l’ora di cominciare e mi auguro di trasmettere al gruppo il mio entusiasmo".