Il Trestina non vuole fermarsi Scontro delicato con il Flaminia

TRESTINA - Il motore è stato riavviato, due incroci pericolosi sono stati superati nel migliore dei modi, ma la strada per arrivare al traguardo è ancora lunga e tortuosa. Reduce da due fondamentali vittorie contro squadre (Orvietana e Terranova Traiana) anch’esse impelagate nei bassifondi della classifica, il Trestina ospita oggi il Flaminia Civita Castellana con il fermo proposito di ottenere un risultato positivo, dalla duplice valenza. Da un lato sarebbe utile per proseguire nel cammino teso a tirarsi fuori dalla zona play-out nella quale è relegato, dall’altro potrebbe servire per…complicare la vita ai laziali, che sono sì al settimo posto ma con appena 4 punti di margine sulla zona citata e vengono da 4 sconfitte consecutive (rimediate, peraltro, contro le prime quattro della graduatoria). Prima del fischio d’inizio Federico Cenerini sarà premiato dalla dirigenza per le sue 100 partite in maglia bianconera: traguardo che il forte difensore centrale (rientrato due settimane fa dopo uno stop per infortunio di ben 10 gare) ha raggiunto domenica scorsa, festeggiandolo nel migliore dei modi con il gol che ha dato il là alla rimonta. Con l’unica variante rispetto a 7 giorni orsono del ritorno tra i pali di Montanari

TRESTINA: Montanari, Della Spoletina, Bologna, Ceccuzzi, Cenerini, Grea, Di Cato, Gramaccia, Ferri Marini, Belli, Brevi. All. Farsi.

Arbitro: Stefano Re Depaolini di Legnano.

Paolo Cocchieri