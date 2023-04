Il Trestina non riesce a trionfare: la corsa verso la salvezza diventa sempre più in salita

TRESTINA

TRESTINA: (3-5-2): Montanari 6,5; Convito 6 (42’ s.t. Di Cato s.v.), Grea 6, Cenerini 6; Belli 6,5 (34’ s.t. Bazzoffia 6), Brevi 6, Ceccuzzi 6 (42’ s.t. Barbarossa s.v.), Gramaccia 6, Lorenzini 6 (49’ s.t. Bologna s.v.); Ferri Marini 6, Di Nolfo 6 (24’ s.t. Della Spoletina 6). All. Farsi 6

MONTESPACCATO (4-3-3): Tassi 6; Pollace 6,5 (11’ s.t. Cerone 6,5), Anello 6, Lazazzera 6, Vitelli 6; Laziz 6 (24’ s.t. Mascella 6), Tataranno 6 (42’ s.t. Nanci s.v.), Attili 6; Sayari 6 (24’ s.t. Bruno 6), Calì 6, Bosi 6. All. Bussone 6

Arbitro: Silvia Gasperotti di Rovereto 6

Reti: 19’ p.t. Ferri Marini (rig.). 39’ s.t. Attili Espulsioni: 17’ s.t. Podrini (Ds Trestina), 52’ s.t. Pompili (dirigente accompagnatore Trestina)

TRESTINA – Il Trestina non riesce a superare il fanalino di coda Montespaccato ed ora la corsa verso la salvezza è sempre più in salita. In vantaggio all’intervallo, nella ripresa i locali subiscono la reazione degli avversari, che nel finale sfiorano il colpaccio. Dopo un tentativo di Cenerini al 10’, il risultato si sblocca al 19’: Di Nolfo va al tiro, Anello ribatte, il pallone è toccato con la mano da Attili e l’arbitro Silvia Gasperotti decreta il rigore, che Ferri Marini trasforma. I laziali ci provano da fuori area con Pollace (23’) quindi, dopo un’opportunità per i bianconeri al 31’ (cross di Belli, con Gramaccia che non riesce a concludere), la grossa chance degli ospiti arriva al 45’: colpo di testa di Anello, Montanari respinge, interviene Lazazzera ma Gramaccia salva. In avvio di ripresa il Trestina va vicino al 2-0: al 1’ un colpo di testa di Brevi è deviato in angolo da un difensore, all’8’ Tassi si oppone ad una punizione di Ceccuzzi (gli altotiberini reclamano invano il gol, sostenendo che il pallone avesse oltrepassato la linea di porta). La gara si innervosisce intorno al quarto d’ora, con 4 ammonizioni in pochi minuti e l’allontanamento dalla panchina del ds trestinese Podrini. Da lì in avanti il Montespaccato sale in cattedra: al 26’ Calì fallisce la deviazione aerea da posizione favorevole, al 32’ lo stesso attaccante di testa manda il pallone alto di poco, quindi al 39’ Attili interviene su un cross di Bosi e firma l’1-1, con gli ospiti che al 47’ potrebbero segnare la rete della vittoria, ma Grea respinge sulla linea il tiro al volo di Cerone. Il match termina dopo 7’ di recupero: si accende qualche mischia e l’arbitro mostra il cartellino rosso al dirigente accompagnatore trestinese Pompili.

Paolo Cocchieri