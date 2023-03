Il Trestina domina per oltre un’ora e poi crolla Il Flaminia passa nella ripresa, traversa di Belli

TRESTINA

0

FLAMINIA

2

TRESTINA: Montanari 5,5, Della Spoletina 6, Lorenzini 6 (20’ s.t. Montani 6), Ceccuzzi 6,5 (20’ s.t. Di Nolfo 6), Cenerini 6 (25’ s.t. Bazzoffia 5,5), Grea 6 (38’ s.t. Barbarossa 6), Di Cato 6,5 (30’ s.t. Convito 6), Gramaccia 5,5, Ferri Marini 5,5, Belli 6, Brevi 6. All. Farsi 5,5

FLAMINIA CIVITA CASTELLANA: Della Pina 6, Mattia 7, Lo Curto 5,5, Fumanti 6,5, Garufi 6, Gasperini 7, Padovano 6 (24’ s.t. Igini 6), Marchi 6, Abreu 6,5 (35’ s.t. Ilari 6), Sabattini 6 (30’ s.t. Celentano 5,5), Sirbu 6 (43’ s.t. Massaccesi s.v.). All. Nofri Onofri 6

Arbitro: Re Depaolini di Legnano 6,5

Marcatori: 14’ s.t. Sirbu, 23’ s.t. Abreu

Note: premiato Cenerini per le sue 100 partite con la maglia del Trestina. Al 31’ s.t. espulso Lo Curto (doppia ammonizione)

TRESTINA – Il Trestina si fa preferire per un’ora, subisce il gol al primo tentativo del Flaminia, incassa poco dopo il raddoppio e non riesce a produrre una reazione adeguata, rimediando una sconfitta che aggrava la sua posizione di classifica. Passano appena 2’ e Di Cato crossa per Brevi, che si libera bene ma calcia sopra la traversa. Al 31’ Ferri Marini interviene di testa su un cross di Della Spoletina, pallone a lato. Al 39’ altra ancora Ferri Marini, che avanza e conclude con un diagonale allontanato da Gasperini. La ripresa si apre nel segno del Trestina: al 5’ sul tiro di Ferri Marini è provvidenziale Gasperini nel deviare in angolo, al 7’ Gramaccia non trova il tempo per il tocco vincente, al 12’ Brevi spreca calciando alto. Incredibilmente, al 14’ è pero il Flaminia ad andare in gol: Sirbu si accentra e conclude, il pallone rimbalza davanti a Montanari che si fa sorprendere. Ancora 9’ ed i laziali raddoppiano: fa tutto Mattia che appoggia ad Abreu per il2-0. Al 31’ s.t. espulso Lo Curto- Al 46’ Belli manda il pallone sulla traversa. Paolo Cocchieri