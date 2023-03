Il Trestina cade ancora in trasferta e precipita all’ultimo posto

Seravezza

4

Trestina

1

SERAVEZZA: Lagomarsini, Cavalli, Putzolu, Granaiola, Ivani, Benedetti, Camarlinghi, Mannucci, Masini, Maccabruni M., Bedini. A disp.: Mariani, Vignozzi, Baracchini, Maffei Em., Gabrielli, Bresciani, Monacizzo, Manfredi, Podesta. All.: Amoroso Christian

TRESTINA: Montanari P., Della Spoletina, Bologna, Ceccuzzi, Cenerini, Grea, Di Cato, Gramaccia, Belli, Di Nolfo, Convito. A disp.: Mattei, Montani, Sensi, Bucci, Lorenzini, Laurenzi, Barbarossa, Ferri Marini, Bazzoffia. All.: Farsi Francesco

Arbitro: Clemente Cortese di Bologna

Marcatori: 20’ pt Camarlinghi, 36’ pt Benedetti, 16’ st Mannucci, 20’ st Masini, 47’ st rig. Ferri Marini.

Cade ancora il Trestina che incassa la seconda sconfitta di fila in campionato e resta nelle zone basse della classifica di serie D. Il Seravezza si impone davanti ai propri tifosi con un 4-1 senza appello. La formazione di Amoroso fa valere un tasso tecnico superiore e condanna i bianconeri all’ultimo posto insieme a Montespaccato e Terranuova Traiana.

La cronaca. La squadra toscana passa subito avanti dopo 20 minuti con Camarlinghi. Il raddoppio arriva al 36’ ad opera di uno scatenato Benedetti che consolida la leadership in vetta alla classifica marcatori toccando quota 17. Terza rete in avvio di ripresa siglata da Mannucci. Il Trestina accenna una reazione ma il Seravezza trova il poker con Masini al 65’. In pieno recupero arriva il gol della bandiera del Trestina firmato da Ferri Marini su rigore, primo sigillo in maglia bianconera per l’attaccante. La testa, in casa Trestina, è già alla prossima sfida quando al Casini arriverà il Ghiviborgo, una gara assolutamente da non sbagliare per i ragazzi di Farsi.