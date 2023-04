Il Trestina al lavoro per preparare la trasferta di Livorno Sarà una gara-chiave nella rincorsa alla salvezza in serie D

– Il Trestina continua a preparare la trasferta di domenica a Livorno, gara chiave per la formazione di Francesco Farsi nella rincorsa alla salvezza in serie D. La squadra, ormai da tre settimane, si sta allenando al Morandi di Umbertide, con il Casini di Trestina impegnato a 360 gradi dal settore giovanile bianconero. La macchina è ripartita alla grande con la trentesima edizione del Memorial Alberto Corsi riservato alla categoria Allievi. Ad aggiudicarsi il trofeo, che apre la stagione di tornei estivi, è stato il Gubbio. La kermesse è cominciata con l’incontro fra Gubbio e Trestina terminato con la vittoria dei rossoblù eugubini per 2-0. Successivamente l’Aquila Montevarchi ha sconfitto la Vis Pesaro per 7-0. Nel pomeriggio la finale per il terzo e quarto posto se l’è aggiudicata il Trestina che ha battuto la Vis Pesaro per 5-4 dopo i calci di rigore.La finale per il primo e secondo posto è stata vinta dal Gubbio sull’Aquila Montevarchi per 2-0. Come sempre perfetta l’organizzazione del quadrangolare che ha visto tutte e quattro le squadre ospiti a pranzo nella struttura dello stadio Casini.