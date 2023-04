Il Torneo del Ponte è un successo Ora la sfida per non retrocedere

Ponte San Giovanni capitale del calcio giovanile durante il ponte del 25 aprile. Ha riscosso un grande successo il Torneo del Ponte riservato alle categorie Under 12 e Under 11 che ha visto alternarsi un migliaio di persone nella tre giorni all’impianto degli Ornari. Un’organizzazione perfetta messa in piedi dal presidente Nicola Albisi e dal suo staff, con la collaborazione fondamentale di Gianfranco Mincigrucci e Rossella Sdringola. Oltre venti squadre, provenienti da Umbria, Marche e Toscana. Un via vai che ha animato lo stadio degli Ornari che domani sarà invece protagonista della sfida decisiva per le sorti della prima squadra della Pontevecchio. La formazione di Caldarelli, ultima con 23 punti, ospiterà infatti il Cannara, penultimo a quota 25, in uno spareggio per evitare la retrocessione diretta in Promozione. Ai rossoverdi potrebbe anche non bastare la vittoria, considerando che il Ventinella, penultimo insieme al Cannara con 25 punti, ospiterà il Lama. All’ultima giornata la Pontevecchio farà visita all’Angelana, mentre a Cannara sarà di scena proprio il Ventinella. C’è da tenere conto, però, che con 10 o più punti di distacco la semifinale playout non si disputa e la terzultima retrocede. A 180’ dalla fine la sestultima piazza è occupata dal Castiglione con 36 punti.