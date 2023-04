Il tecnico Viali in ansia per il pacchetto arretrato

Il Cosenza con l’emergenza in difesa per la partita di sabato contro il Perugia. Il centrale Venturi è stato costretto però ad uscire anzitempo dal terreno di gioco contro il Cittadella. Dopo una buona prestazione il difensore romagnolo è uscito causa di una sublussazione alla spalla dopo esser caduto male a terra. Al suo posto Viali è stato costretto a inserire in campo Andrea Rispoli spostando Martino al centro al fianco di Meroni. Le sue condizioni sono monitorate in maniera costante e saranno valutate giorno per giorno. Il giocatore resta comunque in dubbio per sabato. Una settimana che si annuncia intensa per lo staff medico che proverà a tutti i costi a recuperare anche Rigione e Vaisanen, indisponibili nell’ultima gara con il Cittadella.

Non si esclude comunque un forfait di "massa": i prossimi giorni saranno decisivi per capire le condizioni e studiare eventualmente le alternative da proporre contro i biancorossi di Castori.