Il tecnico formisano. "Saremo camaleontici per prepararci ai play off»

Arrivare alla fine della stagione con la squadra al completo e con tante soluzioni. Questo l’obiettivo del Perugia di Formisano. "Raccogliamo tre punti e una prestazione importante – spiega il tecnico -, abbiamo giocato in maniera diversa, partendo dal basso e seguendo le linee di passaggio visto che sapevamo che loro col tempo si sarebbero chiusi. Non si tratta di esperimenti: sono gli avversari e le partite che cambiano e bisogna adattarsi. Siamo una squadra che non deve mai diventare prevedibile, da qui alla fine dovrà essere sempre camaleontica per poi trovare un assetto definitivo ai playoff in base agli avversari. Da qui alla fine del campionato raggiungere la migliore posizione possibile e poi arrivare ai playoff con tutti i giocatori al meglio della condizione". E sugli spareggi. "Ai playoff avremo tanti avversari blasonati e importanti, ma io credo che anche i nostri avversari dovranno preoccuparsi del Perugia".