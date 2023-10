Il tecnico Bruniera: "Archiviamo subito il ko di Coppa" - Sfida a Perugia per riscatto

"Veniamo da una sconfitta in Coppa Italia che fa male per il punteggio ma nella quale avevamo anche avuto due volte l’opportunità del pareggio. Dovevamo essere più attenti in certe situazioni e alcuni gol erano assolutamente evitabili. Mi è dispiaciuto soprattutto per i tifosi che erano presenti anche a Pescara ma che in generale ci stanno sostenendo sempre, in casa e fuori, ogni volta che scendiamo in campo. Ma i ragazzi hanno subito messo in archivio il ko perché ci attende il terzo impegno in sette giorni e siamo chiamati a fare punti in una sfida non semplice. Hanno lavorato bene, sanno cosa ci attende e abbiamo preparato la gara in un certo modo, sapendo la caratura del Perugia". Andrea Bruniera, tecnico della Fermana, cerca riscatto dopo il 6-1 di Pescara in Coppa. "Il Perugia non ha bisogno di grandi presentazioni. Hanno blasone, storia, lo scorso anno erano in B e se la son giocata fino all’ultimo secondo. È una piazza che ha ambizioni, grandissimo seguito e loro sono costruiti per stare in alto fino alla fine. Vengono da due successi consecutivi, in campionato e in Coppa Italia tra l’altro quest’ultimo proprio in trasferta. In campionato nelle tre trasferte hanno pareggiato due volte (Lucca e Rimini, ndr) e vinto a Ferrara, quindi anche lontano da casa sanno fare molto bene. Dobbiamo stare attenti ma soprattutto dobbiamo mettere in campo fin da subito le nostre armi, la nostra intensità e la determinazione massima nel voler fare la nostra gara anche con la spinta del nostro pubbliche che in casa sa spingere al massimo".