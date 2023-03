Il tecnico Braglia: "Non siamo furbi Abbiamo creato poco"

Braglia non cerca scuse dopo il ko con l’Olbia: "Il rigore? Dalla panchina non me ne sono accorto, non ho idea di come sia andata, ma sicuramente il loro giocatore è stato furbo, a differenza nostra. Noi non siamo furbi, siamo riusciti a perdere una partita senza prendere un tiro in porta, la verità è questa". Il tecnico grossetano si assume anche le proprie colpe: "Il fatto è che noi abbiamo i nostri problemi che stanno emergendo. Abbiamo tenuto palla per 80’ e non abbiamo creato chissà cosa, siamo poco incisivi e basta un niente per farci male. Dobbiamo saperci prendere le colpe, io sono l’allenatore e io sono tenuto a risolvere queste situazioni. Se andiamo ad analizzare, la nostra inversione di rotta parte dall’attacco: rispetto all’andata abbiamo giocatori diversi con caratteristiche diverse, che ha portato a dei cambiamenti inevitabili". C’è solo un imperativo, da qui alla fine del campionato: lottare. "Una cosa possiamo fare: sputare sangue, abbiamo il dovere di provarci e di evitare di buttare via quanto di buono costruito".