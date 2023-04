Il Sansepolcro capolista non sbaglia il colpo La C4 esce sconfitta ma mostra le sue qualità

VA

V.A. : Mariangioli; Del Siena, Pedrelli, Burzigotti, Gorini; Croce (36’st Arcaleni), Locchi (20’st Priorelli), Braccini (20’st Quadroni), Mariotti (10’st Brizzi); Valori, Essoussi. A disp: Patata, Beretti, Gennaioli, Priorelli, Arcaleni, Carbonaro, Brizzi, Quadroni, Passeri. All. Armillei

C4: Lori; Tortoioli, Benedetti, Piantoni (35’st Francioni), Matarazzi; Mattia, Kica (32’st Zichella), Fattorini (27’st Lanzi), Settimi; Tempesta (35’st Giabbecucci), Kwateng (10’st Cavitolo). A disp: Cutolo, Zichella, Fornetti, Lanzi, Battistelli, Castellani, Cavitolo, Giabbecucci, Francioni. All. Manni

Arbitro – Sig. Saverio Anelli di Terni. Ass: Trotta (Perugia), Caravella (Perugia)

Marcatore: 30’ st Priorelli.

Note: spettatori 600 circa. Ammoniti: Kwateng (C), il tecnico Manni (C). Recupero: 2’+5’

La capolista non sbaglia l’esame C4 e batte anche i folignati mantenendo 3 punti di vantaggio sull’Ellera, con una gara in più rispetto ai corcianesi. Una C4 che ha dimostrato tutte le sue qualità soprattutto nel primo tempo. Tra le azioni salienti del primo tempo, terminato a reti inviolate, il diagonale rasoterra sul secondo palo di Tortoioli, uscito di poco sul fondo, e la conclusione di Braccini allo scadere che trova l’attenta risposta del portiere umbro Lori. Nel secondo tempo i bianconeri partono ancora in sordina, ma la C4 inizia ad accusare la stanchezza e col passare dei minuti la squadra di Armillei comincia a guadagnare campo, grazie anche ad alcuni cambi apportati dal tecnico. Il gol partita arriva al 75’: bella percussione in area di Del Siena che supera un paio di avversari e appoggia dietro per l’accorrente Priorelli che trova l’angolino giusto e firma l’1-0.