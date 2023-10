Il presidente dà fiducia a mister Lucarelli

TERNI La società rossoverde conferma la fiducia a Cristiano Lucarelli. E’ il presidente Nicola Guida i ad annunciarlo a fine gara, sulla linea di quanto già espresso in settimana. "La posizione del tecnico resta salda – spiega il presidente della Ternana ai microfoni di AM Terni Television – perchè ho visto una squadra che ha reagito e che è con lui. Dobbiamo uscire fuori da questa situazione tutti insieme, facendo gruppo e quadrato. La fase è chiaramente molto delicata, ma voglio partire dalle cose positive, ovvero dalla bella reazione della squadra. E’ stata un po’ tardiva, ma nel finale ha dato tutto. Purtroppo è arrivata un’altra sconfitta, ma abbiamo perso contro un’ottima squadra". Fiducia legata ai prossimi immediati risultati? "E’ difficile dirlo. Confido in una grande reazione, tipo quella vista oggi nel finale, a iniziare da sabato (al “Liberati“ contro il Venezia, n.d.r.). La situazione di classifica è drammatica perchè siamo alla settima sconfitta. Da appassionato di calcio e non da presidente, mi sembra che anche stavolta, come a Cittadella e con il Brescia, abbiamo sofferto molto a centrocampo. Lo staff e Lucarelli devono analizzare le cose che sono certamente da migliorare. Ringrazio i tifosi, sempre vicini alla squadra anche nei momenti più difficili – conclude Guida – e speriamo di essere alla loro altezza nelle prossime partite". Lucarelli, che a fine gara non ha partecipato al consueto “cerchio“ con squadra e staff, non si è presentato in sala stampa.

Augusto Austeri