Il presidente Bartoccini: "Mi aspetto di più"

PERUGIA – La situazione in serie A1 femminile è complicata per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che lotta per la salvezza. La reazione che serviva non c’è stata ed il presidente Antonio Bartoccini è intervenuto: "Non sono affatto contento di come stiamo giocando, dell’approccio che stiamo avendo verso le partite e di come in generale la squadra sta affrontando questa fase delicata del campionato, facciamo una prestazione di ottimo livello e poi una serie di altre dove non riusciamo ad entrare in campo. Sembra che manchi quella voglia, anzi quella fame di voler lottare per la salvezza, soprattutto in trasferta. Mi aspetto che nelle prossime gare si dimostri quello che ho detto, abbiamo ancora sei giornate che per noi saranno sei finali e dovranno essere affrontate tutte con la voglia e la determinazione di chi vuole rimanere in questa categoria. Sta mancando qualcosa, è innegabile, spero che le giocatrici di esperienza diano una mano alle più giovani facendo sì che tutte insieme possano essere al livello che ci serve in questo momento mostrando per prime più aggressività e più desiderio di giocare una buona pallavolo, perché a volte non abbiamo proprio giocato".