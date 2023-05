Il portiere Gianluca Buini fa gol da 90 metri

di Nicola Agostini

E adesso chiamatelo bomber. Per coronare una stagione che l’ha visto tra i migliori in casa Angelana, con tanto di convocazione nella Rappresentativa Under 19 umbra che ha preso parte al Torneo delle Regioni, il portiere classe 2004 Gianluca Buini si è tolto anche la soddisfazione di andare in gol. Rigore, direte voi. Macchè, rinvio dalla sua area di rigore. "Non mi ero neanche reso conto che fosse entrata. Io volevo lanciare Sforna. Il portiere avversario ha calcolato male la traiettoria e… è andata bene". Nessun errore dunque nel tabellino marcatori. Palla sotto la traversa e il momentaneo 2-0 dell’Angelana ad Anghiari porta proprio la firma del portiere giallorosso, prestato alla Juniores di Massimo Mencarelli per una gara decisiva in chiave salvezza. Al fischio finale è vittoria per 6-1, con l’Angelana che giocherà così i playout nella migliore posizione, balzando direttamente in finale, visti i 19 punti di distacco proprio dalla Baldaccio. Ma indagando bene, ecco che viene fuori la vena realizzativa del buon Gianluca riaffiorata dopo anni. "Quando ho iniziato a giocare nell’Angelana avevo 6 anni e facevo l’attaccante. A 11 anni mister Rosselli mi disse se volevo provare a giocare in porta. La partita successiva mi ricordo tre parate super". E allora via un numero ed ecco che dalla 11 alla 1 è un lampo. Chissà dunque che mister Mencarelli, nella finale playout, non decida di schierarlo davanti… "Ci mancherebbe solo questa. I miei compagni mi hanno già massacrato. Chi? Ventanni su tutti. Ha scritto subito nel gruppo "Ragazzi, il calcio è veramente finito...".