Il Perugia si prepara al "Curi" Castori stavolta può scegliere

Fabrizio Castori ha scelto ancora il campo del Curi per la seduta di allenamento di ieri mattina. La squadra biancorossa si è ritrovata per preparare l’importantissima trasferta di Ferrara. Buone notizie per l’allenatore del Grifo che per la prima volta dopo settimane ha tutta la rosa a disposizione, ad eccezione ovviamente di Dell’Orco (assenza che si è rivelata molto pesante per la squadra del Perugia). Marco Olivieri, infatti, è rientrato a Pian di Massiano dopo le cure ed è rientrato a pieno ritmo con la squadra.

Il Grifo, che nelle ultime settimane ha accusato e non poco il problema del gol, potrà contare su un’arma in più in questo rush finale. Stando così le cose il giocatore sarà sicuramente convocato, poi ci sarà da capire se l’allenatore deciderà di impiegarlo e soprattutto quando e per quanto. Lisi e Santoro, due protagonisti nel momento più importante della squadra di Castori, la scorsa settimana non erano ancora al meglio della condizione ma in vista della gara con la Spal hanno giorni in più di allenamento sulle gambe e saranno a disposizione totale.

Lavoro parzialmente in gruppo, invece, per Matos che sabato è uscito dal campo per una botta alla schiena. Nelle prossime sedute, tutte al mattino, Fabrizio Castori cercherà le migliori soluzioni da proporre nel match che vale quasi una stagione.

In difesa, l’allenatore del Perugia potrà scegliere tra Rosi e Sgarbi sul centro-destra; Angella o Curado in mezzo, mentre a completare il reparto davanti a Furlan ci sarà Struna. Sulle fasce, la speranza è quella di ritrovare Lisi a sinistra, con Casasola sulla fascia destra, mentre al centro del reparto ci sarà Santoro.

Difficile prevedere il compagno di reparto, visto che sia Iannoni che Capezzi non hanno disputato una grande partita contro il Cosenza. Vista la posta in palio, particolare attenzione anche al modulo, alla scelta del trequartista e alla coppia di attaccanti. Difficile ipotizzare grandi stravolgimenti, più probabile la scelta di Luperini alle spalle degli attaccanti. Chi dall’inizio? A metà settimana la coppia più probabile è quella composta da Di Serio e da Di Carmine.