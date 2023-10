Il Perugia ora spinge sull’acceleratore: "E adesso dobbiamo fare passi in avanti"

C’è differenza tra essere squadra e essere un insieme di calciatori, anche se bravi. E infatti, il messaggio che lancia Francesco Baldini, alla vigilia del confronto con i bianconeri è piuttosto chiaro: "Mi aspetto che la mia squadra sia più squadra di loro". E dopo otto giornate con più luci che ombre, con il gruppo imbattuto, l’allenatore chiede di fare un passo in avanti. "Mi aspetto una crescita, e l’ho chiesta ai miei giocatori. Ci siamo resi conto anche nella partita con la Torres di cosa siamo in grado di fare, dobbiamo dunque stare più attenti ai dettagli perchè abbiamo la possibilità di continuare a fare bene, nessuno ci ha messo mai sotto e abbiamo dimostrato di avere la qualità per fare molto bene".

Dettagli e concentrazione, per affrontare al meglio queste due trasferte e la gara con l’Entella al Curi che si giocherà il giorno dell’anniversario della morte di Curi.

"Mi aspetto di arrivare a quell’appuntamento con una classifica molto accorciata. C’è la consapevolezza di poterlo fare stando molto concentrati e sul pezzo. Guardate il cinismo della Torres, che ha 8 punti più di noi perchè fa gol con regolarità nei migliori momenti della squadra avversaria, perchè sono attenti nella fase di non possesso e ottimi nelle ripartenze". Intanto oggi c’è la sfida con la Juventus Next Gen, gara che nasconde qualche insidia.

"Non è facile affrontarli, anche perché la prima squadra gioca nello stesso giorno e quindi non sappiamo ancora chi saranno i convocati. E’ una squadra creata allo scopo di far crescere i giovani, con l’obiettivo delle chiamate in prima squadra. Per questo però mi aspetto che i miei siano più squadra di loro, che domani mettiamo in campo il gruppo e la voglia di fronte alle loro ottime individualità".

Tour de force e attacco.

"Ho bisogno di tutti, tra loro c’è una sana competizione. Abbiamo lavorato tutta la settimana sulla fase offensiva per cercare soluzioni".