Il Perugia e Fabio Grosso “quasi amici“

di Francesca Mencacci

Sabato arriva la capolista Frosinone, il Grifo conosce i suoi “nemici“: Fabio Grosso e Marcus Rohdén, due autentiche bestie nere. L’ex giocatore del Perugia, che ha legato il suo nome a tanti successi del Grifo di Cosmi nelle tre stagioni in biancorosso, su tutte la vittoria dell’Intertoto, era diventato una sorta di “maledizione“. Per quanto la città e il Perugia non potessero mai avercela con lui per il suo passato e per la signorilità dimostrata da avversario, il campione del mondo nei primi cinque incroci ha pensato bene di lasciare al Perugia solo le briciole. Al sesto tentativo per il Grifo è arrivato finalmente il successo, una stagione fa: il Perugia di Alvini contro i ciociari ha prima pareggiato fuori (0-0) e poi ha vinto 3-0 al Curi. Per fortuna, perché la carriera da allenatore dell’ex grifone era iniziata a Bari (serie B 2017-18) e aveva battuto il Grifo in entrambi i match di campionato per 3-1. La stagione successiva, anche alla guida del Verona, Grosso ha sconfitto due volte il Perugia e sempre per 2-1. Un anno fa è stato spezzato definitivamente l’incantesimo contro l’ex grifone, ma nella gara di andata di questo campionato, Grosso è tornato a conquistare i tre punti contro il Grifo di Castori, in un match, c’è da dire, che il Perugia non avrebbe meritato di perdere. Dall’allenatore al centrocampista che dovrebbe rientrare proprio nella gara di sabato al “Curi“.

Nelle ultime quattro partite contro il Perugia, il Frosinone ha siglato solamente due gol, entrambi arrivati da un solo calciatore giallazzurro: Marcus Rohden. Lo svedese ha deciso il match di andata terminato 1-0 con un gol al 41’ del primo tempo. Stesso risultato nell’altra vittoria nelle ultime quattro contro gli umbri arrivata sempre con lo zampino del numero 7 giallazzurro nel febbraio 2020, sconfitta pesante che creò non pochi problemi al Perugia allenato da Cosmi. I biancorossi attualmente in rosa che hanno già segnato al Frosinone, invece, sono Marco Olivieri e Christian Kouan. Il primo con molta probabilità non sarà a disposizione per un problema muscolare, il centrocampista invece sarà, come sempre, in ballottaggio con Luperini alle spalle della coppia d’attacco.