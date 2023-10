Il Perugia a Fermo ma per non fermarsi "Loro determinati, servirà tanta pazienza"

Il Perugia va a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato, del secondo successo esterno della stagione (Coppa esclusa) e lo fa in casa della Fermana, con oltre quattrocento tifosi al seguito. Baldini non ha lasciato nulla al caso, lunedì scorso è infatti andato a vedere la sfida Vis Pesaro-Fermana per avere un’idea più chiara del suo avversario.

"Non sarà una gara semplice, bisognerà avere un altissimo livello di concentrazione. La Fermana fa della determinazione la sua forza, lotterà su ogni pallone e troveremo un ambiente caldo. Ho detto ai ragazzi che noi dobbiamo mettere in campo e lavorare sulle nostre armi. Affrontiamo una squadra di grande temperamento, dovremo essere bravi ad avere la pazienza giusta per portare a casa la partita’. Intanto la squadra manda segnali, anche chi gioca di meno ha dimostrato di aver assimilato quello che chiede il tecnico. "Ad un mese dall’inizio è la prima volta che vedo tante cose su cui ho lavorato, che avevo in testa e che abbiamo riportato in campo. I ragazzi sono stati bravi. Se devo dire dove abbiamo fatto meno bene, dico la partita con il Sestri Levante, ma fino ad ora sono soddisfatto".

Soddisfatto anche di avere dieci marcatori… "Questo deve essere la nostra forza. Ho un ricordo molto netto della Francia che vinse il Mondiale nel 2018: Giroud non segnò neanche un gol, ma segnavano in tanti. Quando non si ha un bomber di razza si devono trovare alte soluzioni, ma mi tengo la volontà che sta mettendo Vazquez, devo solo metterlo nelle condizioni migliori per andare a segno". Dopo un tentativo col trequartista, il Perugia ritornerà a schierare il tridente. "Ci sono delle squadre più vulnerabili centralmente e quindi con il trequartista puoi fargli più male. Ce ne sono invece altre contro le quali devi cercare di allargare le maglie". C’è spazio anche per citare un giocatore che sembra rigenerato e ringiovanito, Francesco Lisi. "Gli ho detto che voglio allungargli la carriera di 2-3 anni, è un giocatore che avrei sempre voluto allenare. Lo vedevo quando giocava a Pisa, ho sempre sperato di allenarlo".