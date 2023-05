"Il mio sogno? Allenare questa squadra"

Giovanni Tedesco è tornato a Perugia. L’ex capitano di mille battaglie giovedì ha fatto visita al Museo biancorosso, ha calcato il campo del Curi e ha ricevuto una maglia di oggi con il suo nome e il suo numero, il quattro. "Ringrazio il presidente Massimiliano Santopadre il direttore generale Attilio Matarazzo e i direttori commerciali Stefano Politelli e Valentino Fronduti per l’accoglienza ricevuta e per il gradito regalo", ha dichiarato l’ex capitano oggi allenatore sulla sua pagina social. Tedesco ieri sera era al Curi, con il cuore diviso tra Perugia e Palermo, i suoi amori più grandi e non ha nascosto il suo sogno: quello di allenatore il Grifo. "Il mio sogno è un obiettivo, un’ambizione, io ho fatto un percorso importante all’estero, in un calcio differente, penso di essere pronto a coltivare il mio sogno, quello di allenare il Perugia. Nessuno mi deve regalare nulla, penso di essere la persona giusta nel momento giusto, perché credo che nessuno più di me possa trasmettere cosa significhi uscire da quel sottopassaggio, indossare, rispettare quella maglia e dare più del cento per cento. Credo di essere preparato, ed esserne all’altezza", ha dichiarato a Umbria tv.