LAMA

2

PONTEVALLECEPPI

1

LAMA: Aluigi 6, Ferri 7 (17’st Acuti 6), Volpi 6, Petricci 6,5, Bernicchi 6,5, Piras 6, Proietti 6,5, Bartolucci 6,5, Bartoccini 6, Bruschi 6,5. All. Tomassoli 6,5

PONTE VALLECEPPI: Biscarini 6, Dyrma 5 (1’st Mancini 6,5), Puletti 5 (1’st Buonavolontà 5,5), Bernardini 6, Cerboni 6, Ricci 5,5 Urbanelli 5,5, Procacci 6, Dragoni 5,5 (40’st Finetti sv), Giuliacci 5,5, Dolcini 6. All. Polverini 6.

Arbitro: Ciommei di Terni 6 (Servili e Capicci)

Marcatori: 31’ pt Bartolucci, 44’pt Proietti, 32’st Mancini

LAMA - Con la solita sofferenza nel finale, il Lama torna al successo contro un Pontevalleceppi agonisticamente valido ma poco propositivo. I padroni di casa si fanno vivi al 14’ quando Proietti ribadisce in rete un’affannosa respinta di Biscarini su punizione dal limite ma gol viene annullato per fuorigioco. Dopo un’altra occasione targata Bruschi-Bartoccini non concretizzata, il Lama va in vantaggio al 31’: punizione di Bernicchi da destra, Proietti rimette al centro per Bartolucci che appoggia in rete. La reazione degli ospiti non arriva ed allora il Lama raddoppia poco prima dello scadere del primo tempo grazie ad un facile tap in di Proietti, servito da uno straripante Ferri che parte dalla sua metà campo, salta un paio di giocatori ospiti ed appoggia al compagno il pallone per il più facile dei gol. Nella ripresa Polverini getta nella mischia Daniel Mancini ma è ancora il Lama a farsi pericoloso al 7’ con Bruschi. Il Pontevalleceppi ci prova, al 32’ proprio Daniel Mancini si libera in area, anche con un sospetto tocco di mano, e fa secco Aluigi. Sul “Polchi-Laurenzi” aleggia un po’ di paura delle recenti rimonte subite ma i perugini si fermano sul gol annullato a Ricci per netto off-side.