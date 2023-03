Il Lama ci prova ma non sfonda Pareggio senza gol con il Foligno

LAMA

0

FOLIGNO

0

LAMA: Aluigi sv, Ferri 6 (16’st Piras 6), Volpi 6 (31’st Bartolini sv), Cappellacci 6, Petricci 6,5, Mambrini 6, Orlandi 7, Proietti 6 (44’st Bernicchi sv), Bartolucci 5,5, Bruschi 6, Mariucci 5,5 (31’st Marinelli sv). All. Tomassoli 6.

FOLIGNO: De Olivera 7, Dell’Orso 6, Gianno 5,5, Abbate 6, Bocci 6, De Simoni 6, Massa 4,5, Piermarini 5,5 (44’st Seghetta sv), Bigarelli 5,5 (9’st Razzitti 5,5), Brunetti 5,5 (16’st Pucci 5,5), Caruso 5,5. All. Cotroneo 6.

Arbitro: Apuzzo di Terni 5,5 (Spena e Plebani)

Note: al 33’pt espulso Massa, fallo di reazione

LAMA - Nonostante sessanta minuti di superiorità numerica il Lama non riesce a superare la resistenza di un coriaceo Foligno infarcito di sottoquota. I giovani falchetti hanno tenuto botta ai padroni di casa, scesi in campo anch’essi in formazione rimaneggiata e senza il bomber Bartoccini. In avvio si fa vedere Bigarelli con un colpo di testa a lato poi il Lama comincia a fare gioco ma con poca precisione, soprattutto nell’ultimo passaggio. La partita è maschia, l’arbitro Apuzzo sventola cartellini non sempre a ragione e ne fanno subito le spese Cappellacci, Massa e Volpi. Al 26’ Proietti ci prova dai 25 metri senza successo, poi al 31’ Mariucci è contrato da un difensore ospite. Passano due minuti e il Foligno rimane in 10 uomini per una reazione di Massa su Bruschi: per lui rosso diretto e partita che avrebbe potuto prendere un’altra piega ma l’undici di Cotroneo continua a giocare allo stesso modo, cercando soprattutto di spezzare le trame di un Lama che invece non riesce a sfruttare la superiorità. La prova di questo è che il solo Petricci al 38’ fa tremare De Olivera con un destro dal limite che termina di poco a lato. Nella ripresa i ragazzi di Tomassoli partono con un altro piglio e spostano il baricentro del gioco nella metà campo dei folignati anche se le occasioni tardano ad arrivare. Al 20’ il vivace Orlandi, il migliore dei suoi, costringe De Olivera a smanacciare sulla traversa un maligno tiro a giro, poco prima della mezz’ora il portiere ospite para su Bruschi e un minuto più tardi ancora Orlandi salta un difensore e spedisce a lato di poco. Dopo un colpo di testa di Piras parato dal portiere ospite, allo scadere del recupero una girata di Bartolucci è deviata in angolo, corner che poi non viene battuto tra le proteste lamarine per il triplice fischio di Apuzzo.