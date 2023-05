Il Gubbio vola, Braglia: "Orgoglioso dei ragazzi"

"Job’s not finished": "Il lavoro non è finito". Così Kobe Bryant, stella del basket NBA, nel 2009 gelava i giornalisti alla domanda se fosse felice di essere avanti 2-0 nella serie per la conquista al titolo. Un po’ allo stesso modo, il dolce abbraccio della vittoria viene subito smorzato da mister Braglia, che in conferenza post gara esprime la propria soddisfazione per l’ottimo risultato, ma da allenatore navigato qual è – a dimostrazione della mentalità importata a Gubbio – riporta tutti con i piedi per terra in vista del match di ritorno: "Il merito è dei ragazzi, ho la fortuna di avere un gruppo che corre e si dà da fare. Peccato per l’espulsione di Morelli, potevamo fargli più male in quel momento. I ragazzi devono essere orgogliosi della partita di oggi ma non pensare di avere già passato il turno e prepararsi ad una battaglia per il ritorno, perché l’Entella ha valori importanti. Il 2-0 non significa niente, davanti c’è una squadra forte che può ribaltarla in 10 minuti".

La posizione di Bulevardi, da falso nove atipico, ha dato una svolta tattica alla partita, così come la super prestazione di Spina: "Secondo me Bulevardi è più pericoloso davanti, lì è il suo ruolo. Avevamo il desiderio di giocare in un’altra maniera, Vazquez non era al top e abbiamo potuto cambiare: è andata bene, son contento per lui. Spina è Spina ed Arena è Arena, sarebbe riduttivo per entrambi metterli a paragone: sono giocatori molto importanti che c’entrano poche con la categoria".

Adesso testa a lunedì 22 maggio, per la gara decisiva cin programma al “Comunale” di Chiavari, dove non ci saranno Signorini e Morelli, squalificati: "Abbiamo giocatori validi per sostituirli, possiamo anche cambiare modulo: abbiamo lavorato molto anche in estate e questo ci torna utile".