Il Gubbio va a Siena. Braglia: "Avversari forti, dobbiamo stare attenti"

GUBBIO – Alla vigilia della trasferta di Siena, Braglia non si scompone e vuole mantenere alta la soglia dell’attenzione dei suoi ragazzi: "Il Siena è una squadra forte, ha tanta qualità: con i giocatori che ha poteva arrivare senza problemi tra le prime cinque. Hanno avuto problemi extra campo, ma come squadra sono attrezzati, possono fare male e noi dobbiamo stare attenti se vogliamo ottenere il risultato. Conoscendo Pagliuca non ci aspetta una partita facile anche perché loro non vogliono chiudere il campionato in negativo, ma siamo nelle condizioni di poter giocare tranquilli; spero che i ragazzi possano giocare una buona gara". Sul cambio di passo avuto qualche settimana fa, il mister rossoblù fa le sue considerazioni: “Facevamo fatica ad interpretare le partite, con una mezza occasione subivamo sempre gol. Ciò che è cambiato è il fatto che loro si sono un po' puliti la testa, è da lì che parte tutto: hanno trovato la scintilla e sono tornati a fare determinate cose, si divertono a giocare e io mi diverto anche a guardarli mentre si allenano”. L’attenzione torna poi sul campo, in particolare sul modulo: “Noi cambiamo spesso, anche in base a qual è l'opzione migliore per affrontare gli altri. Ci può stare di continuare con il 4231 perché abbiamo fatto bene, ma abbiamo avuto qualche problemino in settimana e dobbiamo valutare bene quali sono le opzioni che ci possono dare equilibrio”. Con questo schieramento, domani ci sarà Di Gennaro a proteggere i pali, con Morelli, Portanova, Signorini e Bonini in difesa; in mediana spazio a Vitale e Bontà –Rosaia è squalificato, Bulevardi e Toscano ancora a mezzo servizio- mentre per l’attacco difficile immaginare sorprese: Di Stefano e Spina sugli esterni, con Arena a supporto di Vazquez unica punta. Inoltre, Siena-Gubbio sarà diretta da Luca De Angeli di Milano (assistenti Iacovacci di Latina e Rainieri di Milano). Il fischietto ha già incontrato il Gubbio due volte in questa stagione: in Coppa Italia, Pescara-Gubbio 0-1, e in campionato, Carrarese-Gubbio 0-2.