Il Gubbio si sveglia tardi e crolla con la Reggiana

REGGIANA

3

GUBBIO

1

REGGIANA (3-5-2): Venturi, Luciani, Cremonesi (14’ Cauz), Laezza, Fiamozzi, Nardi (80’ Sciaudone), Cigarini (65’ Rossi), Vallocchia, Guiebre, Lanini (80’ Varela Djamanca) Pellegrini (65’ Rosafio). A disp.: Voltolini, Rozzio, Galante, Brevini, Capone, Guglielmotti. All. Diana.

GUBBIO (3-4-3): Greco; Dutu (46’ Bulevardi), Redolfi, Bonini; Morelli (46’ Corsinelli), Toscano, Rosaia, Nicolao (54’ Semeraro); Arena, Spina (54’ Tazzer), Vazquez (71’ Arras). A disp.: Meneghetti, Bontà, Di Stefano, Guerrini, Vitale. All. Braglia.

Arbitro: Di Marco di Ciampino (Ferrari di Rovereto e Tchato di Aprilia).

Rete: Pellegrini al 5’, Lanini (rig.) all’8, Bonini (aut.) 50’, Bulevardi 59’

Note: spettatori 5000 circa; ammoniti Nardi, Rossi, Sciaudone, Morelli, Arena, Dutu, Redolfi, Bulevardi. Espulso Braglia al 62’ per proteste.

Un uno-due a freddo e il Gubbio va ko. La capolista Reggiana ha steso i rossoblù di mister Braglia che, a onor del vero, erano partiti con il piglio giusto: infatti, dopo una manciata di secondi e un ottimo fraseggio sulla trequarti, Toscano aveva scoccato il primo shoot del confronto, finito alto sopra la traversa. Da lì in poi, un monologo dalla formazione in casacca granata. In ripartenza, un velocissimo Vallocchia taglia il campo e con un filtrante al bacio, regala un assist solo da imbucare per Pellegrini che firma il gol dell’ex. Subito dopo, uno scatenato Guiebre ubriaca Morelli che trattiene l’esterno reggiano per la maglia: Di Marco indica il dischetto e Lanini trasforma dagli undici metri. Nella ripresa, la musica non cambia: alla prima occasione, su corner di Vallocchia, Pellegrini gira di testa verso la porta e la sfera finisce alle spalle di Greco su una sfortunata deviazione di Bonini, disorientato dalla pressione di Cauz. Il Gubbio prova a scuotersi e al 56’ Vazquez ha una ghiotta occasione per riaprire il match, ma il destro del puntero argentino finisce nella curva degli ultras locali. È il preludio al gol del Gubbio: Tazzer crossa dalla destra e, con un tacco al volo, Bulevardi gonfia la rete. La reazione ospite però è troppo blanda: dopo un batti e ribatti, all’83’ ci prova Bulevardi da lontanissimo ma la sfera finisce di poco fuori bersaglio. Infine, dopo una serie di rimpalli, ci prova Tazzer all’88’ a botta sicura, ma Venturi gli nega la gioia del gol.

Cesare Corbelli