Il Gubbio si prepara in vista della sfida con l’Olbia Braglia potrà contare sulla squadra quasi al completo

Il Gubbio prosegue la propria preparazione in vista della gara di sabato pomeriggio (ore 14:30) contro l’Olbia. Braglia, che torna in panchina dopo le due giornate di squalifica, può contare sulla squadra al completo, eccezion fatta per gli infortunati Morelli e Signorini, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Anche Di Gennaro tornerà a disposizione, ma nel periodo di forma non eccezionale della squadra rossoblù è salito alle luci della ribalta l’estremo difensore Stefano Greco, arrivato da svincolato a gennaio per rimpolpare il pacchetto dei portieri eugubini e che si è fatto notare in più di un’occasione. Soprattutto nell’ultima partita, quella contro l’Imolese, il classe ’99 si è reso protagonista di due ottime parate per salvare il pareggio esterno, di cui una a pochi secondi dalla fine su un tiro ravvicinato. Da non sottovalutare il fatto che Greco sia arrivato dopo sei mesi in cui non ha giocato, prerogativa che può essere molto inficiante per un portiere, mettendosi subito al servizio della squadra con professionalità e dedizione, facendosi trovare pronto quando chiamato in causa, e ora pronto a lottare per una maglia da titolare. Inoltre, nel corso della trasmissione “Fuorigioco”, andata in onda lunedì sera, è inoltre intervenuto Marco Spina, che ha parlato da un punto di vista mentale del particolare momento del Gubbio: "Quando non si vince vengono meno le certezze. Nella nostra testa sappiamo che l’obiettivo ora è diverso rispetto a un paio di mesi fa, ma vogliamo continuare a lottare fino alla fine".