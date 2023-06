Il Gubbio riparte da Braglia. La società attende offerte per il ’gioiellino’ Arena

GUBBIO – Comincia una settimana importante per l’A.S. Gubbio. Si continua infatti a lavorare per definire e confermare lo staff tecnico e non solo, perché oggi s’incontreranno il presidente Notari e il diesse Mignemi, in scadenza di contratto, per discutere i termini di un eventuale e probabile rinnovo. Si delinea dunque un proseguimento sulle basi gettate dalla scorsa stagione, con Braglia e il suo staff (De Simone vice allenatore, Barberio e Palazzari preparatori atletici, tra gli altri) pronti a proseguire l’avventura in rossoblù. Solamente dopo aver risolto la situazione con il diesse si inizierà a programmare l’annata che verrà, dagli obiettivi stagionali alla definizione dell’organico. Il calciomercato sarà senza dubbio uno degli argomenti principali, nonostante ci sia già un’ottima base di partenza per quanto riguarda la rosa, con 13 giocatori sotto contratto dai quali ripartire. Si dovrà quindi ragionare anche in ottica rinnovi, per poter rinsaldare l’ossatura della squadra e allontanare anche eventuali sirene di mercato. Chi, invece, è chiamato a dare una svolta alla propria carriera è Alessandro Arena: il gioiellino siciliano classe 2000 è pronto al salto di categoria, dopo due annate in Serie C che lo hanno lanciato nel panorama calcistico italiano. Su di lui c’è l’interesse di società di Serie B e Serie A; il Gubbio è pronto a lasciarlo partire, ma solo di fronte ad un’offerta che soddisfi le richieste dei rossoblù e del giocatore. Da una sua cessione Notari e i suoi avranno probabilmente un tesoretto da investire.