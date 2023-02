Il Gubbio oggi è impegnato sul campo dell’Imola. Braglia: "Vogliamo fare risultato"

GUBBIO - Si torna in campo, si torna a combattere. Il Gubbio insegue quella continuità e quella tranquillità del girone d’andata, e lo deve fare, questa domenica, domani, alle 14:30, sul campo dell’Imolese. Mister Braglia, due giorni prima del match, inquadra una gara che, come tutte le altre, non è mai scontata, puntando ancora il dito sull’atteggiamento da avere in partita. "Ci siamo preparati – ha sottolineato il tecnico - continuando a fare quello che abbiamo sempre fatto. Giocheremo la nostra partita, cercheremo di fare risultato, ma tutto dipenderà da come approcceremo la gara. Per quanto riguarda l’allenamento non posso dire nulla ai ragazzi, ciò che causa problemi è l’atteggiamento che assumiamo quando siamo in campo". E nonostante il periodo di forma recente dei rossoblù, più negativo che positivo, il mister grossetano vede il bicchiere mezzo pieno: "Non siamo così da buttare come può sembrare ora. Ci siamo resi conto di avere dei problemi e dei limiti sui quali stiamo lavorando, ma non dimentichiamoci dell’ottimo girone di andata. Poi è ovvio, non dobbiamo gettare alle ortiche quanto di buono fatto, sarebbe un enorme spreco". Davanti al Gubbio ci sarà l’Imolese, squadra penultima in classifica ma mai facile da affrontare: "A Carrara – ricorda Braglia - hanno giocato con il 4-2-3-1: se la prepariamo bene non ci può dar fastidio nessuno, ma attenzione alle qualità dei singoli come D’Auria, De Feo o Simeri che possono cambiare la partita da un momento all’altro". In chiusura Braglia accenna anche alla formazione: "Potrei confermare il 4-3-1-2, la squadra domenica scorsa mi è piaciuta con questo modulo, era corta e unita". Torna disponibile Portanova in difesa, pronto a contendersi una maglia da titolare, mentre Signorini e Morelli stanno ancora recuperando dai rispettivi infortuni. Anche grazie a a qualche ammissione di Braglia, pur con alcuni dubbi che si scioglieranno solo dopo la rifinitura oggi, questa una ipotesi molto probabile.

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Portanova, Redolfi, Bonini, Nicolao; Rosaia, Toscano, Bulevardi; Arena; Di Stefano (foto), Vazquez.