Il Gubbio continua ad allenarsi Obiettivo: battere la Torres

Il Gubbio prosegue con il programma di allenamenti settimanali per preparare nei minimi dettagli la gara di sabato contro la Torres, che per le due formazioni avrà la stessa importanza seppur guardando verso obiettivi diversi: la salvezza per i sardi e il quarto posto per gli umbri. Nel frattempo, si può già fare un bilancio, almeno numerico, sulla crescita dei giocatori in rossoblù, grazie ai valori di mercato forniti dal portale Transfermarkt, riferimento internazionale per quanto riguarda le valutazioni dei giocatori di tutto il mondo. I rossoblù, stando ai dati del primo settembre 2022, partivano con una rosa dal valore complessivo di 3,80 milioni di euro, al sesto posto nel girone, dietro a Entella, Reggiana, Cesena, Siena e Carrarese. Dopo l’ottimo lavoro di Braglia e del suo staff, così come del presidente Notari e di tutta la dirigenza, ad ora la rosa dei rossoblù vale 5,23 milioni di euro ed è al quarto posto, come in campionato dietro alle tre “big” del girone. La crescita del Gubbio si assesta sul 37,5%, ed è seconda, per percentuale di sviluppo, solo alla Fermana (69%). Questo è il risultato di una programmazione che da qualche anno a questa parte mette i giovani in primo piano. Arena ne è l’esempio più lampante: arrivato nell’estate del 2021, Torrente prima e Braglia poi hanno saputo tirar fuori il meglio dal gioiello siciliano, che ora è uno dei talenti più ammirati della categoria.