Il Gubbio affila le armi per il derby col Perugia

Per il Gubbio di mister Braglia è tempo di lasciarsi alle spalle il pareggio con il Cesena e concentrarsi sulla prossima partita, il derby con il Perugia. Una gara importante per vari aspetti. In primis per la classifica, perché rossoblù e biancorossi sono distanziati da appena quattro punti e fare risultato al “Curi” significherebbe muovere passi significativi in campionato. Senza dimenticare che è un match attesissimo dai tifosi, che nell’ultima occasione in cui si è giocato – tre stagioni fa, in piena pandemia Covid – non hanno potuto assistere alla partita dallo stadio. Ci si aspetta, visto anche l’orario e la vicinanza tra le due città, una significativa presenza

di pubblico da ambo le parti, per assistere ad una partita che dia spettacolo in campo e fuori. Un derby nel derby sarà quello di Alessandro Tozzuolo, perugino doc che sfiderà la squadra della sua città. Chissà che Braglia, dopo l’ottima prestazione sfornata contro il Cesena domenica scorsa, non gli affidi nuovamente un posto da titolare in difesa, anche a causa delle condizioni da valutare di capitan Signorini. Tutto in divenire: la settimana è appena cominciata e per il derby torna a disposizione

anche Portanova.