"Il gruppo ha cambiato umore Mercato? Scelte condivise"

Non importa se dovrà rinunciare a qualcuno, vedi Santoro, Francesco Baldini va avanti per la sua strada e si gode l’entusiasmo del gruppo. "La professionalità dei ragazzi è stata sempre di alto livello. Il lavoro che abbiamo proposto sul campo ha appassionato tutti, a prescindere dal loro futuro – spiega –. Il gruppo ha cambiato umore ed è quello che ricercavamo. Santoro ha una trattativa importante e non mi sembrava il caso di portarlo. Anche se si è sempre allenato alla grande. Ho bisogno di gente che ha voglia di stare qui a tutti i costi. Io faccio giocare Giunti e chi è votato alla causa. Non ho paura di rischiare". E sul mercato. "Sono scelte condivise al 100%. Quando fai una squadra come la dobbiamo fare noi, aspettando una sentenza e le uscite, devi essere concentrato a fare pochi colpi e di qualità. Acella è uno di questi. In 45 minuti non ha mai fatto più di due tocchi. Giugliarelli i giovani li conosce benissimo, in tutta Europa".