Il Grosseto vince il ricorso e cambia la classifica

Tegola per le umbre del girone E di serie D. La Corte d’Appello ha infatti accolto il ricorso del Grosseto contro la Sangiovannese, ottenendo la vittoria a tavolino. Sul campo, lo scorso 19 marzo, la gara era terminata sull’1-1. Il Grosseto aveva notato un’irregolarità nell’altezza di una delle due porte. I padroni di casa della Sangiovannese si erano subito messi in moto per regolarizzare l’altezza della porta, scavando una buca di 10 cm sulla linea di porta. La gara aveva avuto inizio con 45 minuti di ritardo. Secondo il Giudice sportivo la circostanza non era tale da invalidare il risultato conseguito sul campo. La Corte d’Appello, invece, ha ribaltato la sentenza, assegnando, di fatto, 2 punti in più in classifica al Grosseto che raggiunge il Tau a quota 36, scavalcando l’Orvietana che scivola dunque al sestultimo posto, con 35 punti, insieme al Ponsacco. A quota 34 c’è l’Ostiamare, 32 punti per Trestina e Città di Castello, 31 per il Terranuova, 28 per il Montespaccato.