"Il Grifo sta bene, sarà dura anche per loro"

di Francesca Mencacci

"Sarà una gara difficile contro la capolista, ma sarà dura anche per loro". Il Perugia c’è. Così Fabrizio Castori presenta la prima tappa, oggi al Curi con il Frosinone, di una settimana che vale un pezzo importante di salvezza. Arriva la prima della classe, la squadra che nel ritorno non ha mai steccato lontano da casa, che si è creata un margine di undici punti dalla terza in classifica che vuol dire serie A vicina.

"Sarà una settimana molto importante con un calendario che ci mette di fronte tre gare in casa, delle nove saranno sei di fronte al nostro pubblico. Dovremo capitalizzare al massimo il fattore campo", aggiunge alla vigilia l’allenatore del Perugia.

A partire dal match di oggi.

"Ci servono punti, dobbiamo approcciare la partita nel migliore dei modi. Dopo la sconfitta che ha rimediato con il Cosenza, il Frosinone sarà ancora più concentrato. Ma noi dobbiamo pensare solo al nostro cammino".

Non si faranno calcoli in vista del recupero di mercoledì e poi del turno di Pasquetta.

"Nessuna gestione – conferma Castori – dobbiamo pensare ad una gara alla volte e soprattutto dobbiamo fare una grande partita, da Perugia. Solo dopo penseremo al resto, perché se freniamo, noi non andiamo da nessuna parte".

Nessuna gestione e nessun calcolo su quella che potrà essere la quota salvezza.

"Io guardo al presente e il presente mi dice che la squadra sta bene e può dare un ritmo elevato alle partite. Siamo in una condizione fisica e mentale buona e possiamo esprimerci al meglio. Siamo fiduciosi. Speriamo che ci sia un finale come spesso è capitato alle mie squadre – continua l’allenatore del Perugia – . Per quanto riguarda la quota salvezza, non faccio mai tabelle, l’importante è che mettiamo cinque squadre dietro".

Per questo rush finale il Perugia può contare sul recupero di Matos, pedina importante per l’attacco del Grifo.

"Si sente meglio, per lui è stato un anno sfortunato. Ora sta trovando continuità negli allenamenti e la sua condizione è in crescita. È un giocatore importante, come tutti. Perché in questo finale avremo bisogno di tutti".