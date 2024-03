Il Grifo si rialza, al "Curi" basta un tempo. Stesa l’Ancona con le reti di Lisi e Paz

Il Curi avrà anche le sue magagne (strutturali e gli spalti semivuoti) ma non tradisce il Grifo. I biancorossi si rialzano dopo il pesante ko di Chiavari nello stadio di casa che nel girone di ritorno ha visto sorridere la squadra di Formisano sei volte su sette. Stavolta a farne le spese è l’Ancona, formazione in difficoltà di classifica e anche con qualche assenza pesante. Il Perugia la porta a casa grazie ai gol di Lisi, su rigore, e Paz, entrambi nel primo tempo. Ma prima di poter tirare un sospiro di sollievo c’è voluto, visto che al primo tentativo dal dischetto (15’) Sylla si è fatto ipnotizzare da Perucchini, protagonista del match a più riprese. I biancorossi sbloccano in zona Grifo, nel finale di primo tempo, quella che vede la squadra di Formisano in cima alla graduatoria per gol fatti. Della prima parte di match c’è poco da dire, con l’Ancona che potrebbe accontentarsi anche del pareggio e quindi chiude i varchi ai biancorossi che arrivano sulla trequarti e poi sono costretti a fermarsi e a riavvolgere il nastro. Il Grifo ha il merito di non abbattersi dopo il rigore fallito, così come ha l’altro merito di aver accelerato dopo il vantaggio. Nella ripresa, invece, la sfida si fa anche più vivace, sotto di due reti l’Ancona spinge e concede, con Adamonis che partecipa al successo con una parata. Il Perugia si porta avanti con il lavoro, fa un balzo in classifica, torna a un punto dalla Carrarese (oggi impegnata nella trasferta di Pescara) e allontana il Gubbio (prossimo avversario), 4 punti dietro, che lunedì se la vedrà in casa del Cesena.

Il match. Lo spartito è chiaro: biancorossi di casa che premono e al 15’ hanno la possibilità di sbloccare, Vulikic verticalizza per Sylla in area, Radicchio lo contrasta e per De Angeli è rigore. L’attaccante prende la palla e la piazza sul dischetto, il tiro viene intercettato da Perucchini. Al 35’ a venir steso è Iannoni: è ancora rigore. Stavolta Lisi non sbaglia, Perugia avanti. I biancorossi raddoppiano subito: Iannoni trova il varco, pesca Sylla che ha occhio nel vedere l’inserimento di Paz. L’esterno non si fa pregare e buca la porta dell’Ancona (40’). A inizio ripresa conclusione Kouan dal limite con Perucchini devia in angolo. L’Ancona si apre di più, prova a spingere: al 25’ primo intervento di Adamonis su Cioffi, ma quello che non riapre la partita è al 33’ su D’Eramo. Un autentico capolavoro. Al 38’ numero di Seghetti che fa lo slalom in area, poi conclude sui piedi di un sempre attento Perucchini.