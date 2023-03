Il Grifo si affida al Curi per sfidare la capolista

di Francesca Mencacci

Ventisette punti fuori casa, un secondo posto alle spalle del Genoa, con un punto di differenza. L’ultima sconfitta nel 2022, un girone di ritorno immacolato in trasferta: sono i numeri della capolista Frosinone, prossimo avversario del Grifo sabato al Curi, che nel girone di ritorno, lontano dallo Stirpe, ha collezionato tre vittorie e due pareggi. Già, ma il Perugia sa come rispondere perché nelle ultime sette gare al Curi i biancorossi di Castori hanno messo insieme quattro importantissime vittorie (Genoa, Venezia, Brescia e Ternana) e tre pareggi (Spal, Palermo e Como). L’ultimo ko risale proprio a un girone fa, contro il Cittadella. Un’amarezza che il Grifo ha cancellato proprio in occasione dell’ultimo turno di campionato con il blitz in Veneto. Non ci sono solo i numeri attuali a dare conforto, ma anche la storia che racconta di grandi soddisfazioni per il Perugia in casa contro i ciociari. Sono nove gli incroci tra le due squadre e i biancorossi hanno conquistato cinque vittorie, poi due pareggi e due sconfitte. Il trionfo più importante quello del 2014, con la promozione in serie B, a firma Moscati, la più recente quella della stagione passata con un trionfante 3-0 che ha spezzato la tradizione sfavorevole anche con Grosso. A proposito di panchina, Fabrizio Castori e Fabio Grosso si sfideranno per la quinta volta in carriera. I tecnici di Perugia e Frosinone si sono incrociati quattro volte con un bilancio in perfetta parità: un successo di Castori, due pareggi e una vittoria di Grosso, che risale al girone di andata. Il primo incrocio è datato 20 gennaio 2018 quando il Cesena di Castori passò in vantaggio con Laribi al 13’ e il Bari di Grosso pareggiò i conti con Suagher al 50’. Stesso risultato anche il 2 febbraio 2019: per il Carpi del tecnico marchigiano segnò l’ex Grifo Di Noia, mentre per il Verona del campione del mondo 2006 andò in gol Matos (nei gialloblu c’era anche Di Carmine). La prima vittoria per Castori è arrivata il 5 aprile 2021: Salernitana–Frosinone 1-0, con la rete decisiva di Cicerelli al 55’. Grosso si è preso la sua rivincita nella gara d’andata della stagione in corso: Frosinone–Perugia 1-0, con gol di Rohden al 41’.