Il Grifo si affida al Curi per la sfida-salvezza

di Francesca Mencacci

Una battuta d’arresto, sul campo di Pisa da archiviare, puntando tutto sullo stadio Curi. Il Perugia riabbraccia il suo campo con fiducia e ottimismo, perché dopo stagioni con lo stadio di casa spesse volte più nemico che amico, Fabrizio Castori ha trovato nell’impianto di Pian di Massiano un buon alleato.

Fatta eccezione per il debutto casalingo del Castori bis, sconfitta con il Cittadella, la striscia è molto confortante: il Perugia è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare di fronte al pubblico di casa (che speriamo sia all’altezza, vista l’importanza della posta in palio), con quattro vittorie (Genoa, Venezia, Brescia e Ternana) e due pareggi (Palermo e Spal cher gridano vendetta). L’ultima volta che ha ottenuto una striscia più lunga senza sconfitte casalinghe all’interno di una singola stagione di Serie B risale al 201617 (15 in quel caso). Inoltre il Grifo arriva da due successi interni consecutivi senza subire gol contro Brescia e Ternana, realizzando poi ben: sette reti. L’ultima volta che ha ottenuto più successi casalinghi di fila in B risale al dicembre 2018 (quattro con Alessandro Nesta alla guida). Certo, il Perugia che sfiderà il Como domani sera alle 20,30 è a dir poco incerottato: Castori dovrà rinunciare a Paz, Kouan e Casasola squalificati, e agli infortunati Angella, Dell’Orco, Rosi, Ekong e Di Serio. Potrebbe invece recuperare Cancellieri oltre a Olivieri, una pedina in più per la fasce sguarnite. A proposito di Dell’Orco, invece, il Perugia comunica che, a seguito dell’infortunio al ginocchio occorso nella partita con il Pisa, il calciatore "è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore destro. Il calciatore oggi sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione dal professor Giuliano Cerulli". Stagione finita per il capitano del Perugia.

Quali le scelte di Castori? Vista l’emergenza non si esclude che il tecnico possa aver valutato anche di cambiare modulo, magari con la difesa a quattro (4-3-1-2?), con Struna e Lisi sulle fasce e Curado insieme a Sgarbi al centro. Anche se l’ipotesi di un cambio modulo appare rischioso vista la posta in palio, più facile ipotizzare che davanti a Sgarbi, Curado e Struna possa giocare Lisi a sinistra e Iannoni a destra, con Capezzi e Santoro al centro e Luperini alle spalle della coppia d’attacco che potrebbe prevedere Olivieri e Matos. C’è ancora una seduta.