Il Grifo non sorpassa ma muove la classifica

di Francesca Mencacci

Il Perugia non riesce a fare il pieno e a mettere la freccia per il sorpasso, anche se alla fine le prova tutte per avere la meglio sul Como. Quello del Curi è uno scontro salvezza a tutti gli effetti: con la squadra ospite disposta a tutto pur di non perdere il vantaggio sul Grifo e con una quantità massiccia di falli e cartellini gialli che al novantesimo saranno undici, sette per il Como, quattro per il Perugia. La squadra di Castori fa quello che può con quello che ha, perché le assenze fanno la differenza nella ripresa quando la formazione biancorossa è stanca e non c’è molto da scegliere. Alla fine, alla luce degli altri risultati, il bicchiere non sarà pieno ma neppure vuoto: con le sconfitte di Venezia, Benevento e Spal, il Grifo guadagna un punto sul quintultimo posto e prepara la trasferta a Bolzano, contro il lanciatissimo Sudtirol. Le scelte. La vera novità è in difesa. Castori infatti sceglie Vulikic in difesa, al posto di Sgarbi con Curado e Struna. Iannoni va a destra e Lisi a sinistra. In attacco, spazio alla coppia Matos-Olivieri. La partenza è tutta un programma: il Como non ci va per il sottile, i duelli sono vibranti, feroci, sempre al limite, ma sulla destra Iannoni riesce a domare Blanco (vivace quanto aggressivo), a sinistra Lisi ha bisogno di tempo per prendere le misure di Vignali. Sta di fatto che il Como fa di tutto per tenere a distanza il Perugia, in tutti i sensi, in campo e in classifica. Ma il Grifo dopo il passo falso con il Pisa ha bisogno di ripartire e di accorciare le distanze sui lariani. La prima chance è biancorossa, da calcio piazzato, su corner calciato da Lisi, Struna non arriva sulla sponda di Lisi (10’). Il Como è aggressivo, con falli sistematici e al limite del giallo, ma il Perugia al 19’ si ritaglia un’altra occasione, con Iannoni che verticalizza per Olivieri, l’attaccante di prima intenzione spara sul primo palo. Conclusione dalla distanza di Santoro, Gomis in angolo (28’). Il Como non lascia grandi spazi ai biancorossi che premono, ma il brivido vero attraversa l’area biancorossa, quando Vulikic sbaglia il tempo dell’uscita, nel corpo a corpo Curado-Gabrielloni ha la meglio l’attaccante di Longo che conclude a fil di palo. Nel finale di tempo, il Perugia colleziona l’azione più ghiotta: Santoro vede Lisi, l’esterno mette al centro, Luperini ci arriva con la punta del piede, Gomis interviene in due tempi. Nella ripresa il Perugia preme più che può, anche se non sfrutta al meglio le tante ripartenze. Al 9’ la squadra di Castori potrebbe passare dagli sviluppi di una punizione di Santoro, con Luperini che si avventa (9’), Matos punizione Santoro, respinta del Como, Luperini si avventa, sulla conclusione ci mette la testa in tuffo Matos, Gomis in angolo. Un minuto più tardi, l’arbitro ricorre corre al Var per una trattenuta su Olivieri che però risulta essere in fuorigioco. Castori ricorre a Di Carmine, poi a 10 minuti dal termine c’è spazio anche per Cancellieri e per il debutto di Seghetti al posto di Olivieri. I minuti trascorrono tra cartellini gialli e il forcing del Grifo che non produce gol.