Il Grifo non sorpassa, al Curi mancano i gol (non i cartellini)

Matos difende palla

Perugia, 1 marzo 2023 – Il Grifo in emergenza ci prova ma non sfonda. Al Curi lo scontro salvezza con il Como finisce senza gol ma con una raffica di cartellini.

E' stata a una partita nervosa e fallosa. Gioco spesso spezzettato, con l’arbitro Perenzoni che ha sventagliato ben 11 gialli (ne ha fatto le spese anche il tecnico Fabrizio Castori). Alla fine il Perugia – che ha dovuto fare i conti con le tante assenze - manca il sorpasso in classifica ma comunque muove la classifica, con i risultati dagli altri zampi che sorridono ai biancorossi.

Il Grifo deve fare i conti con le assenze. Castori sceglie Vulikic in difesa, con Curado e Struna. Il croato, fuori dal giro dei titolari da sei mesi, ha una chance dall’inizio al posto di Sgarbi. In mezzo al campo, spazio a Capezzi e Santoro, con Iannoni sulla fascia destra e Lisi a sinistra. In attacco, spazio alla coppia Matos-Olivieri.

Il tecnico del Como, Longo, invece conferma il 3-5-2, che ha portato i tre punti contro il Cosenza, ma ne cambia gli interpreti anche in vista della prossima partita, domenica contro il Modena (punito in casa dall’Ascoli). Le novità sono a centrocampo, con Vignali, Arrigoni e Blanco, al posto di Pierozzi, Fabregas dell’infortunato Baselli, e in attacco con Mancuso al posto di Cutrone.

Il Grifo ha provato più volte a sfondare, senza successo. L’intensità di gioco non è mai salita di tono. E' stato il Como ad andare per primo al tiro con Vignali, trovando pronto l'ex Gori. Immediata la reazione umbra con Curado che di testa ha impegnato Gomis. Le vere occasioni da rete ci sono state prima del riposo. Il Como si è reso pericoloso con un diagonale di Gabrielloni finito di poco a lato, mentre dall'altra parte Luperini sotto porta ha concluso un'azione Lisi-Santoro, con Gomis che ha bloccato a terra.

Nella ripresa il Perugia è stato incisivo con Matos e poi è stata la Var a negargli un rigore per un intervento di Binks. Il Como ha avuto una reazione con ben tre tiri di fila con Mancuco, Arrigini e Da Riva, impegnando Gori.

Dopo la sfida in notturna contro il Como, il Perugia giovedì mattina si ritrova subito a Pian di Massiano per pensare alla prossima trasferta in programma domenica, a Bolzano, contro il Sudtirol dell’ex Pierpaolo Bisoli. Sarà ancora emergenza, anche se rispetto alla gara di Como, Castori avrà a disposizione Kouan e Casasola, mentre l’altro squalificato, Paz, resterà ancora ai box, perché dovrà scontare la seconda delle due giornate di stop.

TABELLINO: Perugia-Como 0-0

PERUGIA (3-4-1-2): Gori; Struna (36’st Sgarbi), Curado, Vulikic; Iannoni (36’st Cancellieri), Capezzi (31’st Bartolomei), Santoro, Lisi; Luperini; Matos (15’st Di Carmine), Olivieri (36’st Seghetti). A disposizione: Furlan, Abibi, Rosi, Vulic, Baldi, Ebnoutalib, Sulejmani, Sgarbi. Allenatore: Castori

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali (40’st Cagnano), Bellemo, Iovine (45’pt Da Riva), Arrigoni, Blanco (1’st Parigini); Gabrielloni (20’st Cerri), Mancuso (40’st Cutrone). A disposizione: Ghidotti, Fabregas, Chajia, Faragò, Canestrelli, Da Cunha, Pierozzi. Allenatore: Longo

Arbitro: Perenzoni di Rovereto. Assistenti: Fiore di Barletta e Miele di Torino

Note: ammoniti Iovine, Santoro, Blanco, Matos, Vignali, Cerri, Iannoni, Scaglia, Odenthal, Di Carmine, Cagnano. Ammonito Castori

Spettatori: 4542 di cui 91 ospiti