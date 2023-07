Il Grifo è pronto per la lunga battaglia Anticipato a lunedì il Consiglio federale

di Francesca Mencacci

Non resta che attendere. Una costante in questa estate bollente. Prima per la cessione della società, ora per capire se il Perugia riuscirà a "confermare" la categoria. Intanto oggi si conosceranno le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia e si farà chiarezza su alcuni passaggi cruciali anche in vista dei prossimi appuntamenti in tribunale: si saprà il perché del ricorso biancorosso accolto e quanto siano forti queste motivazioni. Ma il primo step per guardare al futuro con ottimismo è previsto lunedì: il Consiglio federale è stato anticipato, doveva essere il 28 luglio invece si terrà lunedì mattina. Da lì usciranno le graduatorie delle riammissioni, con il Perugia che dovrebbe occupare il secondo gradino alle spalle del Brescia. Il Consiglio federale stabilirà la lista degli aventi diritto a disputare il campionato e lo farà dopo aver terminato l’approfondimento sulle richieste di riammissione e ripescaggio. Dopo che, quindi, il Consiglio federale avrà visionato le relazioni compiute dalla commissione infrastrutture che nelle prossime ore compirà un sopralluogo al Curi. Dovrà accertare che lo stadio di Pian di Massiano ha tutte le carte in regola per poter disputare il campionato di serie B. Un’ispezione che viene compiuta quando le squadre si iscrivono al campionato, in questo caso quando ne chiedono la riammissione. Il Perugia ha compiuto tutte gli adeguamenti richiesti e necessari per disputare la stagione in B e nella domanda consegnata martedì, oltre alla fideiussione da ottocentomila euro, ha consegnato la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali (senza deroghe, non ammesse neppure per le riammissioni). Adesso non resta che attendere intanto il verdetto del consiglio federale. E con fiducia proseguire la battaglia verso la B. Rimane forte un rischio-slittamento per quanto riguarda l’inzio del campionato, con le ultime istanze, rispettivamente in udienza al TAR e al Consiglio di Stato, possibili fino al 2 e 29 agosto prossimi.