Il Grifo cerca risposte: gara verità a Gubbio. Le scelte di Formisano per l’atteso match

Sarà una gara verità. A Gubbio per i biancorossi di Formisano sarà un esame che andrà oltre i tre punti. Perché dopo aver confermato un trend positivo sul proprio campo, il Perugia, in una sfida di alta classifica fuori casa, dovrà dimostrare di poter puntare al podio del girone. La sfida è di quelle complesse: il Gubbio in casa non perde da più di un anno, la squadra è allenata da un tecnico preparato che non lascia nulla al caso (la scorsa settimana era anche al Curi a seguire il Grifo con l’Ancona) e i numeri dicono che i rossoblù possono competere per le zone alte della graduatoria. Detto questo il Perugia dovrà dimostrare di essere una squadra di carattere, fare il contrario di quanto fatto nell’ultima uscita in casa dell’Entella, per intenderci. La squadra avrà il sostegno importante di quasi 1200 tifosi che oggi riempiranno il settore ospiti dello stadio Barbetti. Chi saranno i giocatori che avranno il compito di ribaltare l’ultimo trend esterno? Formisano pensa a qualche sorpresa? Le certezze sono in difesa, con Mezzoni, Lewis e Vulikic davanti al portiere Adamonis. Anche sulle fasce non dovrebbero esserci novità, con Paz sulla corsia destra e Lisi su quella mancina. In mezzo al campo l’ipotesi più credibile pare essere quella che porta alla conferma dell’ultimo trio scelto, con Torrasi in regia, Iannoni e Kouan a supporto. E poi c’è l’attacco. Chissà se Vazquez, ex di turno, autore del gol vittoria nella sfida di andata, avrà una chance dal primo minuto. Il centravanti, rimasto per settimane fuori dai giochi per infortunio, è tornato ormai a pieno ritmo da tre partite. Non ha mai avuto una maglia dal primo minuto. Formisano potrebbe pensare a lui in coppia con Sylla, con la carta Seghetti da giocare in corsa. L’allenatore, c’è da dire, ha provato tutte le soluzioni, la scelta ricadrà sulla combinazione che lo ha convinto di più. Scelte a parte, serve l’atteggiamento giusto: a Gubbio sarà la gara giusta per "pesare" questo Grifo.