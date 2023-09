Il Grifo cerca il blitz in casa della favorita. Baldini: "Col nostro spirito ce la giochiamo"

Dopo la gara col Pescara al Curi, il Perugia sfida un’altra favorita del girone, la Spal. Cinque mesi dopo il match giocato in serie B, il Grifo torna a Ferrara, con la voglia di cambiare il finale. Un calendario intrigante quanto ostico. "Ci è toccato un buon inizio di campionato – spiega Baldini alla vigilia – quando ho visto il calendario ero contento, perché di sicuro a livello mentale non devi spendere energie per preparare partite così. Mi piace affrontare le rivali blasonate in questo momento della stagione".

Della sfida con il Pescara cosa vorrebbe rivedere e cosa invece va cambiato?

"Voglio rivedere sempre lo spirito e la determinazione che la squadra ha messo in campo in queste prime due partite. Lavoriamo su giocate che possono riuscire o meno, ma lo spirito deve essere sempre quello visto in questo avvio di stagione. Mentre non voglio vedere che nei momenti di difficoltà la squadra perda equilibrio, dobbiamo rimanere compatti ed uniti, senza concedere ripartenze".

C’è chi dice che la Spal sia la favorita nel girone...

"Più forte e attrezzata a livello di singoli, con un allenatore di esperienza. È la candidata numero uno per giocarsi il campionato. Però se noi mettiamo in campo quanto fatto nelle prime due giornate possiamo giocarcela. La Spal è una squadra meno spregiudicata del Pescara, ma più compatta e vive di individualità che in qualsiasi momento possono risolvere la partita. Costruita per vincere, difficile da studiare anche per le palle inattive".

Vazquez è pronto per giocare dal primo minuto?

"Fisicamente l’ho trovato molto bene. Fare il ritiro pre campionato diventa fondamentale per i calciatori, chi non lo fa ci mette di più a rientrare. Vazquez ha fatto il ritiro, Ricci e Torrasi no".

Il Perugia è atteso da tre gare ravvicinate: ci sarà turn over?

"Ne ho parlato con i ragazzi, ormai non si può più parlare di titolari e non titolari, utilizzerò tutti in queste tre gare perché ho massima fiducia nel gruppo".