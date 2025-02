Il Grifo cade ancora allo scadere, Raychev gela il Curi al 95’

Perugia, 7 febbraio 2025 – Altra beffa allo scadere. Il Grifo prende gol a tempo scaduto e si arrende nell’anticipo di campionato al Curi nel finale di partita. Era successo nel derby con il Gubbio, è accaduto ora in casa contro la Vis Pesaro, che passa di misura grazie alla rete di Raychev che gela i tifosi biancorossi al 95’.

Nel primo tempo si era visto un Perugia accorto, che aveva contenuto un avversario pericoloso e ben messo in campo. La squadra di Zauli ci ha provato con Cisco, che di destro ha sbagliato da pochi passi, con Leo e Broh ma senza fortuna. La Vis Pesaro si è affacciata più volte dalle parti di Gemello ma senza sfondare. Nella ripresa i biancorossi ci provano, senza sbloccare la gara. E nel finale la beffa. Proprio nel momento migliore della gara, i biancorossi perdono Amoran espulso a otto minuto dalla fine, non rinunciano a provarci, ma su una giocata sbagliata di Torrasi fanno ripartire la Vis Pesaro che non sbaglia e porta a casa il risultato grazie alla rete del il neo entrato Raychev al quinto minuto di recupero.