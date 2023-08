Il Grifo batte Gubbio ai rigori: Memorial Mancini al Perugia

Gubbio

0

Perugia

0

(3-4 d.c.r.)

(4-3-3): Vettorel, Mercadante (1′ st Bulevardi) , Mercati (1′ st Tozzuolo), Casolari (19′ st Bontà), Rosaia; Signorini, Morelli (1′ st Semeraro), DiMarco (1′ st Vazquez); Di Massimo, Udoh (1′ st Portanova), Pirrello (1′ st Frey). A disp.: Stacchiotti (GK), Cuccarini.

All. Braglia

PERUGIA (4-3-3): Furlan (1′ st Abibi); Mezzoni (18′ st Lickunas), Vulikic, Angella, Bozzolan (18′ st Cancellieri); Iannoni (32′ st Sadetinov), Bartolomei (18′ st Kouan), Santoro (18′ st Giunti); Seghetti (18′ st Ebnoutalib), Matos, Lisi (18′ st Di Serio), A disp.: Moro (GK), Cicioni, Viti.

All. Baldini

Arbitro: Maccarini di Arezzo (Cravotta di Città di Castello e Bianchini di Perugia)

Note: 934 spettatori. Gara interrotta nel primo tempo per due volte per problema all’impianto di illuminazione

Il "Memorial Mancini" se lo aggiudica il Perugia, solo dopo i calci di rigore, al termine del match, condizionato da due lunghi black out, che si è concluso sul risultato di 0-0.

Il penalty decisivo che assegna il Trofeo alla squadra di Francesco Baldini lo calcia Giunti, ma a dare una mano al Grifo anche le parate di Abibi che si è opposto ai rigori di Vettorel e Rosaia.

Meglio il Gubbio nel primo tempo, con gli spunti di Udoh e Di Massimo. Più incisivo il Perugia nella ripresa. Le occasioni più ghiotte una per parte, con Giunti e Bontà che sprecano.

Della partita non c’è molto da raccontare, visto che non è stata ricca di emozioni (con la squadra di casa comunque più rodata dei grifoni), di occasioni da gol, ma che comunque ai due tecnici è servita per capire meglio dove intervenire e dove invece dovrà mettere mano la società.

Una prima uscita contro una squadra di serie C che ha regalato input al tecnico Baldini che ha vosto in campo per la prima volta il terzino destro Mezzoni. Anche Braglia ha potuto constatare la crescita dei suoi.

Dopo la partita i giocatori biancorossi hanno raccolto i cori dei tifosi del Perugia che hanno raggiunto Gubbio per la gara. Cori di incitamento e sostegno in vista dell’inizio del campionato.