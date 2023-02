Il Foligno vince lo scontro-salvezza La Pontevecchio scivola in casa

PONTEVECCHIO

0

FOLIGNO

2

PONTEVECCHIO: Cucchiararo, Toscano, Bormioli (30’ st Pero Nullo), Lorenzini (5’ st Barboni), Costantini, Checcaglini, Vinciarelli, Cecchini (14’ st Rondoni) Castelletti (5’ st Paradisi), Cascianelli, Silvestri. A disp: Bagnetti, Cesaroni, Lucaroni, Monacchia, Pierassa.All: Caldarelli

FOLIGNO: Gil de Oliveira, Dell’Orso, Giannò, Bacchi (14’ st Peppoloni), Bocci, Currieri, Piermarini (42’ st Seghetta), Abbate, Razzitti, Brunetti (42’ st De Simoni), Bigarelli (19’ st Pucci). A disp.: Caruso, Masci, Sias. All.: Cotroneo.

Arbitro: Zadrima di Pistoia (Cannoni e Piccini di Città di Castello).

Marcatori: 36’ pt Bigarelli, 47’ st Seghetta.

NOTE: espulso al 18’ st Cascianelli (P) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Lorenzini, Silvestri, Vinciarelli, Rondoni (P), Dell’Orso, Peppoloni, Brunetti (F). Recupero: 1’ pt e 5’ st.

PONTE SAN GIOVANNI - Il Foligno ritrova la vittoria nel momento cruciale, battendo 2-0 la Pontevecchio, in trasferta, nello scontro diretto per la salvezza. Nonostante l’ulteriore punto di penalizzazione inflitto ai falchetti, chiamati, al momento, a fare i conti con un meno 5 in classifica, i ragazzi di Cotroneo, grazie ai tre punti conquistati al Comunale degli Ornari, si ritrovano al terzultimo posto con 4 punti di vantaggio sul Cannara penultimo e 6 sulla Pontevecchio fanalino di coda. E domenica prossima al Blasone arriverà il Ventinella che precede il Foligno di 3 lunghezze. La gara si sblocca al 38’ quando Bigarelli sfrutta al meglio la pennellata dalla destra di Dell’Orso per battere Cucchiararo. Si va all’intervallo sull’1-0 per i falchi e nella ripresa la Pontevecchio reagisce con Bormioli e Cascianelli che sfiorano il vantaggio. Partita molto fallosa e al 63’ i ponteggiani rimangono anche in dieci: Zadrima di Pistoia punisce con il giallo una simulazione di Cascianelli e lo manda anzitempo sotto la doccia. La Pontevecchio insiste e ci prova con Pero Nullo su punizione e Vinciarelli da fuori. Il Foligno però controlla e in pieno recupero la chiude. Ripartenza di Pucci, palla allargata per De Simoni e palla in rete da due passi da parte di Seghetta.