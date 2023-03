Il Foligno torna a vincere in casa Che impresa contro l’Ellera!

FOLIGNO

2

ELLERA

1

FOLIGNO 4-3-1-2 Gil De Oliveira; Dell’Orso, Bocci, De Simoni, Caruso; Abbate, Brunetti, Dieng (20’s.t Peppoloni) Piermarini (42’s.t. Sias); Bigarelli (1’s.t. Razzitti) , Giannò. A Disposizione: Fortunati, Masci, Isaki. All: Cotroneo.

ELLERA 4-3-1-2 Battistelli; Marconi, Ricci (27’ s.t. Luparini) , Gaggiotti, Virgillitto (6’s.t. Piccioni) ; Pettinelli (6’s.t. Lavano) , Ubaldi, Mattei; Peluso; Polidori, Colombi. A disposizione: Cosimetti, Conti, Trentini, Morlunghi, sMottola, Fuscagni. All: Ciucarelli.

Arbitro: Fanelli di Perugia

Marcatori: 28’p.t. Giannò, 26’s.t. Razzitti, 44’s.t. Colombi.

Ammoniti : Caruso, De Simoni, Ricci, Razzitti. Angoli: 2-3.

FOLIGNO - Dopo 180 lunghissimi giorni, il Foligno riesce a sfatare il tabù del Blasone. Il lungo digiuno casalingo è stato spezzato grazie all’impresa del Foligno dei falchetti: con un gol per tempo Giannò e Razzitti castigano l’Ellera, che dopo questo scivolone consegna il primato al Sansepolcro. Una vittoria arrivata a conclusione di una partita frizzante, una squadra che per oltre 90 minuti ha giocato a ritmo sostenuto creando difficoltà a Peluso e soci che hanno rischiato di subire un passivo più vistoso. Dal proprio canto, l’Ellera ha sofferto il pressing dei padroni di casa che con questi tre punti fanno un bel balzo in avanti in classifica. "I ragazzi – ha commentato Cotroneo – hanno ottenuto quanto meritato sul terreno di gioco. Un successo arrivato a conclusione di una prestazione di livello. Vittoria che allunga la striscia positiva (sei i risultati utili) e che la squadra dedica a Sergio Vella, oggi assente per un problema familiare". Sull’altro fronte Fabrizio Ciucarelli fa buon viso a cattiva sorte. "L’Ellera ha cominciato a giocare dopo il doppio svantaggio – ha spiegato –: la mia squadra è arrivata al Blasone con eccessivo ritardo". Vantaggio del Foligno al 6’ minuto: lancio di Dieng per Giannò che si libera del proprio avversario e infila Battistelli. L’Ellera si rende minacciosa sul finire del tempo con Ubaldi che conclude altissimo. Nei secondi 45 minuti, il Foligno dopo aver mancato il raddoppio con Razzitti trova il gol con lo stesso attaccante tempestivo a infilare la sfera nell’angolino alto. Gli ospiti accelerano e dopo un paio di miracoli di Gil De Oliveira al 44’ da una mischia in area Colombi fissa il punteggio sul 2-1.

Carlo Luccioni