Il Foligno si prende il derby Giannò disinnesca la C4

C4

0

FOLIGNO

1

C4 4-2-3-1: Lori; Tortoioli, Doko, Matarazzi, Benedetti; Fattorini (29’ st Lanzi), Mattia; Cavitolo (19’ st Kica), Settimi (37’ st Campagnacci), Giabbecucci (10’ st Tempesta); Francioni (19’ st Kwateng). A disp.: Cutolo, Piantoni, Zichella, Battistelli. All.: Manni.

FOLIGNO 4-3-3: Gil de Oliveira; Dell’Orso, Bocci, De Simoni, Caruso; Dieng (1’ st Bigarelli), Brunetti, Piermarini; Abbate, Giannò, Bacchi (30’ st Massa). A disp.: Fortunati, Masci, Isaki, Baraghini, Sias, Razzitti, Pucci. all.: Cotroneo.

Arbitro: Scarati di Termoli.

Rete: 24’ st. Giannò.

Note: ammoniti Fattorini, Piermarini, Gil De Oliveira. Angoli 3-2. Spettatori 200.

SPELLO – Il Foligno è vivo. I falchetti si aggiudicano di misura (1–0) il primo dei tre derby stagionali, mentre la C4 rimedia la terza sconfitta consecutiva (foto Stefano Preziotti). Un successo meritato, in particolare per quanto fatto da Giannò, (suo il gol partita) e soci durante la seconda frazione di gioco. Tre punti pesantissimi per rimanere incollati alla possibilità di giocarsi il mantenimento della categoria, anche se la classifica, aspettando i risultati di oggi non dovrebbe subire grossi scossoni. Derby che il Foligno è riuscito a vincere in virtù del gioco a tratti piacevole che ha creato qualche difficoltà di troppo agli uomini di Manni, apparsi con le idee confuse, orfani di quella cattiveria agonistica evidenziata nel recente passato. " Al di là della posizione di classifica è sempre bello vincere il derby. Un successo che ci consente di rimanere in corsa play out – ha commentato Paolo Cotroneo – importante per ritrovare le certezze e lavorare in serenità per preparare il prossimo appuntamento". "Dopo tre sconfitte consecutive – ha spiegato Alessandro Manni – siamo obbligati a ritrovare quello spirito che ci aveva accompagnato in passato. Dopo tre sconfitte consecutive dobbiamo bravi a ritornare con i piedi per terra, per ritrovare quella cattiveria agonistica e chiudere la stagione in maniera diversa". Derby che causa l’importanza della posta in palio dopo il sostanziale equilibrio del primo tempo, caratterizzato da una conclusione di Bacchi e una di Fattorini neutralizzata da Gil Del Oliveira, i secondi 45 minuti si sono viste due squadre che volevano superarsi. Ad avere la meglio è stato il Foligno che al 24’ da una azione di Caruso la sfera arriva in area di rigore che Giannò ben appostato gonfia la rete di Lori.

Carlo Luccioni