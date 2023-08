Il Foligno regge il primo tempo, poi cede

Foligno

1

Ducato Spoleto

2

FOLIGNO: Ceccarelli, Gorgoni (14’ st De Gioia), Santarelli, Donnola, Santoni, Fuso (11’ st Masci), Massa (33’ st Filippetti), Conti, Perri (35’ st Sias), Bacchi, Pucci. A disposizione: Comez, Paffarini, Silvestri, Isaki, Volpi All: Bobbi

DUCATO SPOLETO: Lillacci, Bazzucchi, Rosati, Fabrizi, Vukaj, Cuna, Troka (44’ st Scatolini), Gentileschi (26’ st Noudem), Pizzettu (14’ st Mecarelli) Balzamo, Bocci (28’ pt Toppo). A disp: Ivani, Cavallaro, Radici, Cofini, Di Bernardini. All: Carocci Arbitro: Spadoni di Terni

Reti : 3’ st Balzamo, 27’ st Rosati, 35’ st Perri

Note: spettatori 100 circa Ammoniti: Bocci, Bazzucchi. Al 10’ s.t. espulso Bacchi e al 32’ s.t. l’allenatore del Foligno Bobbi

FOLIGNO – Il Foligno riesce per un tempo a fronteggiare la Ducato Spoleto, ma poco fa nei secondi 45 minuti, quando con Balsamo prima e Rosati poi gli ospiti vanno sul doppio vantaggio vanificando il gol di Perri. A violare il Blasone, 1-2, è l’undici spoletino, che fa così un bel passo in avanti per il passaggio al turno successivo della Coppa Italia di Promozione. Nel primo tempo con Bacchi i falchetti avevano evidenziato segnali confortanti, che si sono spenti in avvio, quando la Ducato con Balsamo ha beffato Ceccarelli. Un gol che ha spento il Foligno, in inferiorità numerica (espulso Bacchi), che al 27’ subisce il raddoppio. Non basta il gol di Perri e la rabbiosa reazione finale per riequilibrare l’esito.

C.L.