Il Cosenza va, ma fuori casa è ultimo Rossoblù in ritiro da giovedì

Il Cosenza si adegua. Anche la squadra di Viali si... ritira. Il prossimo avversario del Perugia partirà con un giorno di anticipo rispetto al programma in vista della partita di sabato al "Curi". La posta in palio è importante anche per il gruppo di Viali, motivo per il quale il Cosenza si metterà in viaggio alla volta di Roma domani pomeriggio dopo la seduta di allenamento al mattino. Nella capitale il gruppo rossoblù sosterrà la seduta di rifinitura e dopo il pranzo raggiungerà Perugia.

Il gruppo prosegue la preparazione con i noti problemi in difesa. Seduta unica ieri per il Cosenza, allenamento al mattino: ancora lavoro differenziato per Vaisanen, Venturi e Rigione tra campo e soprattutto cure. Ovviamente lo staff rossoblù farà di tutto per metterli a diposizione di Viali ma è complicato fare previsioni: potrebbero esserci tutti e tre, come nessuno dei tre. O un recupero parziale.

Discorso a parte per Florenzi, il quale ormai è da diverso tempo che convive con un problema al ginocchio sinistro. Anche lui ha svolto lavoro differenziato, per cui rimane in dubbio per la partita di sabato con il Perugia al Curi.

Il Cosenza arriva forte di una striscia positiva importante, ma c’è comunque da dire che lontano da casa, fatta eccezione per l’exploit a tempo scaduto di Frosinone e il pareggio sul campo del Palermo, i numeri dicono che i calabresi fuori casa hanno diverse difficoltà. In trasferta, infatti, la formazione dell’ex biancorosso Viali resta la squadra peggiore della B, all’attivo ha solo 10 punti in 16 gare frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte, con 8 reti all’attivo e 32 al passivo, 2 a partita in media.

Prima delle ultime due gare esterne che hanno portato 4 punti in cassa, il Cosenza aveva subito 4 reti a Genova, cinque a Como, due a Bari, altrettanti a Modena. Insomma, il Perugia avrà il compito di riavvolgere il nastro: tornare ai livelli di fine girone di andata e inizio ritorno e riportare sulla terra il Cosenza che nelle ultime settimane ha completamente cambiato pelle. Le condizioni per farlo cisono, basterebbe non replicare l’ultima gara interna con il Modena.